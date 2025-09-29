Tra mente corpo e spirito, verso un nuovo approccio integrato III° convegno del progetto Uno spazio per te

La mattina di sabato 27 settembre 2025 si è svolto, presso il teatro Charles De Foucauld, il III° Convegno di “Uno spazio per te”, dal suggestivo titolo: “Tra mente corpo e spirito, verso un nuovo approccio integrato”. La natura stessa di quest’ambizioso progetto, nato nel 2017 con la partecipazione di un gruppo di psicologi e psicoterapeuti che si propone di facilitare l’accesso alla consulenza e al supporto psicologico, si è potuta evidenziare durante tutto il corso dell’iniziativa, attraverso interessanti relazioni degli operatori del settore che hanno saputo catturare, grazie alla competenza e alla chiara e piacevole esposizione, l’interesse del pubblico presente.

Tutto questo grazie alla Dr.ssa Rosaria Giagu, ideatrice e referente del progetto, che è riuscita ad annodare, con professionalità, ma anche con evidente passione, i diversi temi che si sono sviluppati, accompagnandoci, nella parte pomeridiana dell’iniziativa, in un “luogo dell’anima” dove le emozioni, le suggestioni e gli attimi di commozione hanno preso il sopravvento.

Dove la pittura e la letteratura, attraverso artisti e scrittori locali, sono state la testimonianza di come le arti, tutte, possono contribuire a rendere la vita migliore, soprattutto nei momenti più bui della nostra esistenza. La proiezione del documentario “Non ti scordar di me”, sulla malattia di Alzheimer, le riflessioni sulla malattia attraverso il racconto del complesso percorso di guarigione e una piccola esperienza psicocorporea di gruppo, hanno concluso una giornata che resterà nella memoria di chi ha scelto di partecipare.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone