29 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

Quarto appuntamento con Il libro della domenica: Cinzia Orlandi e il suo Il viaggio di Sara e Marco

0
196

Domenica 28 settembre si è tenuto il quarto appuntamento con “Il libro della domenica. Scrittori leggono scrittori”, l’iniziativa culturale che, una volta al mese, anima gli spazi della libreria Giunti al Punto di Bracciano, in via Agostino Fausti 31. L’evento, curato con passione e attenzione dalla padrona di casa Alessandra Rossi, continua a riscuotere interesse e partecipazione, confermandosi come un punto di riferimento per gli amanti della lettura e della condivisione letteraria.

Questa volta oggetto della lettura e della discussione è stato l’interessantissimo e originale libro di Cinzia Orlandi “Il viaggio di Sara e Marco, Storia fantasiosa della Costituzione Italiana”. Alcune pagine del lungo racconto che, attraverso gli occhi di due bambini, ci trasporta indietro nel tempo, sono state lette dalla poetessa Giuseppina Dibitonto e dallo scrittore Rodolfo Fellini che hanno trasformato la pagina scritta in brevi racconti orali che hanno tenuto il numeroso pubblico, ma soprattutto un gruppo di bambini presenti davanti a loro, concentrati e attenti a ogni parola pronunciata. Segno che l’opera presentata dall’autrice in maniera chiara e appassionata, ha saputo toccare la sensibilità di chi ha a cuore la soluzione dei conflitti attraverso scelte condivise, com’è accaduto con la nascita della nostra Costituzione, lasciando, nel finale della presentazione, un velo di preoccupazione per la situazione attuale nel mondo che sembra non aver compreso la lezione della Storia.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone

Articolo precedente
Tra mente corpo e spirito, verso un nuovo approccio integrato III° convegno del progetto Uno spazio per te
Articolo successivo
Giuseppe de Nicola Editore alla quarta edizione del Campania Libri Festival – La fiera dell’editoria che torna dal 2 al 5 ottobre 2025 al Palazzo Reale di Napoli

Ultimi articoli

Internazionale

Richiesta di riconoscimento dello stato di Palestina al consiglio comunale di Canale

Sanità

Sanità territoriale, domani il Sindaco di Cerveteri Gubetti incontra il Presidente della Regione Lazio Rocca: porterà le firme raccolte dai cittadini e comitati

Cultura

Dylan Dog Speciale 39 “Ai confini del crepuscolo”

Cultura

Domenica 5 ottobre presentazione del saggio di Amedeo Lanucara a Trevignano

Società

RADIO: TORNA IN ONDA PAMELA D’AMICO CON POP&GO! SU ISORADIO E LA NOTTE DI RADIO 1 RAI

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it