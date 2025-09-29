Quarto appuntamento con Il libro della domenica: Cinzia Orlandi e il suo Il viaggio di Sara e Marco

Domenica 28 settembre si è tenuto il quarto appuntamento con “Il libro della domenica. Scrittori leggono scrittori”, l’iniziativa culturale che, una volta al mese, anima gli spazi della libreria Giunti al Punto di Bracciano, in via Agostino Fausti 31. L’evento, curato con passione e attenzione dalla padrona di casa Alessandra Rossi, continua a riscuotere interesse e partecipazione, confermandosi come un punto di riferimento per gli amanti della lettura e della condivisione letteraria.

Questa volta oggetto della lettura e della discussione è stato l’interessantissimo e originale libro di Cinzia Orlandi “Il viaggio di Sara e Marco, Storia fantasiosa della Costituzione Italiana”. Alcune pagine del lungo racconto che, attraverso gli occhi di due bambini, ci trasporta indietro nel tempo, sono state lette dalla poetessa Giuseppina Dibitonto e dallo scrittore Rodolfo Fellini che hanno trasformato la pagina scritta in brevi racconti orali che hanno tenuto il numeroso pubblico, ma soprattutto un gruppo di bambini presenti davanti a loro, concentrati e attenti a ogni parola pronunciata. Segno che l’opera presentata dall’autrice in maniera chiara e appassionata, ha saputo toccare la sensibilità di chi ha a cuore la soluzione dei conflitti attraverso scelte condivise, com’è accaduto con la nascita della nostra Costituzione, lasciando, nel finale della presentazione, un velo di preoccupazione per la situazione attuale nel mondo che sembra non aver compreso la lezione della Storia.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone