“Poche manovre per salvare una vita”: a Cerveteri ad ottobre un nuovo corso sulle manovre salvavita

Si riceve e si pubblica

Ad organizzarlo, presso i locali di via Piave n.34 a Cerveteri, le Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele.
“Impara oggi, salva una vita domani”.
Questo l’obiettivo del nuovo corso di BLSD & PBLSD, Disostruzione delle vie aeree per adulto, pediatrico e infanti che si svolgerà a Cerveteri domenica 19 ottobre a partire dalle ore 08:00 in via Piave n.34, nella parte alta del paese.
Una mattinata di formazione, preparazione e prevenzione: nozioni teoriche e pratiche su come mettere in atto quelle poche ma fondamentali manovre che se correttamente applicate possono salvare la vita in caso di emergenza e necessità.
Ad organizzarlo, come di consueto, le Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele, operatrici di Pronto Soccorso qualificate, che già in passato hanno proposto e con ampia partecipazione attività analoghe.
“Come comportarci nel caso in cui davanti a noi una persona avverta un malore, cosa fare nei primi momenti, come chiamare i soccorsi e come praticare le compressioni toraciche esterne, utilizzare un defibrillatore ed eseguire una manovra di disostruzione delle vie aeree: durante il corso analizzeremo, studieremo e metteremo in atto tutte queste attività, fondamentali per salvare una vita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dei soccorsi – hanno dichiarato le Dottoresse Abilitato e Fedele – con corsi come questo, si è dimostrato che per risultare determinanti per salvare una persona non è necessario essere dei sanitari professionisti: bisogna semplicemente essere formati e preparati a farlo. Come sempre, vi aspettiamo numerosi per una mattinata davvero importante”.
Per informazioni, iscrizioni e costi contattare il numero: 3488707993
