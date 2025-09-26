26 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

Alla ricerca di luoghi dove alla violenza fisica si risponde con la poesia

0
121
monumento

Ho sempre creduto che vivere un lungo periodo di pace abituasse alla pace, nel senso che portasse a osservare il passato di guerra, anche soltanto l’ultimo conflitto mondiale, come qualcosa d’incomprensibile, che spesso ci fa domandare: ma com’è potuto accadere? Credevo che la conoscenza di ciò che è stato, l’evidenza dei drammatici errori del passato, invitassero ad affrontare le difficili questioni di questo nostro attuale mondo inquieto attraverso parole di buon senso e atteggiamenti pacifici. Osservo, quasi con orrore, che oggi, grazie alle terribili azioni e alle conseguenti dichiarazioni di chi governa il mondo, nei social, nei mezzi d’informazione e, di conseguenza tra la gente, si fa strada la tendenza a utilizzare un linguaggio aggressivo. In nome della pace, c’è chi cerca la propria barricata e, come cantava Gianmaria Testa: “Sento che hai messo la tua voce da combattimento”.

E allora capisci perché la storia dell’uomo è una storia di guerre, comprendi perché quando studiamo i capitoli di storia, studiamo i capitoli delle più sanguinose guerre e ti accorgi che la divisione del mondo attuale è la conseguenza della soluzione dei lunghi conflitti che abbiamo studiato. 

E allora, il giorno del mio sessantanovesimo compleanno, ho sentito la necessità di recarmi nel luogo dove, cinquanta anni fa, un ragazzo di vita, insieme a un numero imprecisato di persone ancora ignote, mise fine violentemente all’esistenza di Pier Paolo Pasolini, un uomo che ha sempre risposto alle violenze subite, con le armi della parola e della poesia.

Lo dice il nuovo monumento dello scultore Mario Rosati, posto nel 2005, in quello che oggi è un parco che porta il nome del poeta di Casarsa, all’interno di un’area verde protetta, curata e gestita dalla Lipu, mentre il precedente monumento in cemento grezzo, era stato per lunghi anni oggetto di sfregi e vandalismi, eroso dalla salsedine, trascurato in un campetto di periferia, tra il fango, l’immondizia, qualche baracca e il passaggio di pecore e maiali. Lo dicono le ultime parole di una sua poesia, l’ultima delle “poesie mondane” pubblicata nella raccolta “Poesia in forma di rosa”, scolpite alla base del nuovo monumento in travertino:

Passivo come un uccello che vede

tutto, volando, e si porta in cuore

nel volo in cielo la coscienza

che non perdona                              

Alla violenza subita dal vecchio monumento dello scultore Mario Rosati, si è avuto il coraggio di rispondere con un nuovo monumento identico nella forma ma più forte nella sostanza, arricchito dalla potente arma di una poesia che tutti oggi possono leggere, parole indelebili a difesa della natura umana dell’autore che, per salvarci, dovrebbe almeno somigliare  alla natura umana di ognuno di noi.

Lorenzo Avincola

Articolo precedente
OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE: rappresentazione scenica del XXVI canto dell’Inferno
Articolo successivo
“Poche manovre per salvare una vita”: a Cerveteri ad ottobre un nuovo corso sulle manovre salvavita

Ultimi articoli

Eventi

Presentata a “MULTI”, l’evento in corso in piazza Vittorio, la Consulta permanente della Convivenza delle Comunità migranti a Roma deliberata...

Salute

“Poche manovre per salvare una vita”: a Cerveteri ad ottobre un nuovo corso sulle manovre salvavita

Eventi

OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE: rappresentazione scenica del XXVI canto dell’Inferno

Società

GIORNALISMO: A GIULIA DI STEFANO E ADRIANO MONTI BUZZETTI IL “PREMIO ARCO DI TRAIANO” DI GIORNALISMO

Eventi

SUCCESSO A ROMA PER LA PRIMA GIORNATA DELL’AUT ART FESTIVAL : QUATTRO GIORNATE PER RACCONTARE L’AUTISMO, AL TEATRO DEGLI EROI

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it