GAZA: MAROTTA (SCE), LA REGIONE LAZIO IN SOLIDARIETÀ CON LA FLOTILLA. ORA STATO DI MOBILITAZIONE PERMANENTE

Si riceve e si pubblica

“Il Consiglio regionale del Lazio ha votato a favore della mozione che impegna la Giunta Rocca a sostenere la Global Sumud Flotilla. È un atto politico forte, nato dalle opposizioni, che non può restare isolato: deve essere il segnale di una mobilitazione permanente, capace di ascoltare le piazze del nostro Paese e di incidere sulle scelte delle istituzioni nazionali e internazionali.

In queste ore drammatiche, mentre le imbarcazioni della Flotilla vengono attaccate, la Regione Lazio afferma con chiarezza da che parte stare: dalla parte della solidarietà internazionale, dalla parte del popolo palestinese, contro le politiche criminali di Netanyahu. Ora è il momento di alzare la pressione, di pretendere che il Governo Meloni agisca, rompendo ogni ambiguità e schierandosi apertamente per garantire l’arrivo della missione umanitaria a Gaza.

Non basta una presa di posizione istituzionale: serve la forza viva delle piazze, dei movimenti, delle forze sociali e sindacali che stanno già proclamando scioperi e azioni di lotta. Bisogna fermare subito l’invio di armi a Israele, imporre il cessate il fuoco immediato, rompere l’assedio su Gaza.

La mobilitazione è adesso. Non è una parentesi: deve essere costante, permanente. In tutte le città, in ogni luogo di lavoro e di studio, dobbiamo far vivere una pressione popolare senza tregua a sostegno della Global Sumud Flotilla e del diritto del popolo palestinese a resistere”.

Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista in Consiglio regionale del Lazio.