Mozione per la Palestina: sono passati oltre 4 mesi dalla bocciatura della mozione presentata dall’opposizione, silenzio assoluto dell’amministrazione Pizzigallo sulle atrocità di Gaza.

Lo scorso 22 maggio i consiglieri comunali di opposizione Matteo Flenghi, Leda Catarci, Enrico Stronati, Francesco Falconi e Michele Cardone hanno presentato una Mozione con cui chiedevano l’esposizione della bandiera palestinese al Comune di Anguillara Sabazia e il riconoscimento del diritto del popolo palestinese a uno Stato libero, autodeterminato e sicuro.

Con questo atto i Consiglieri volevano lanciare un segnale di contrarietà e condanna rispetto alle barbarie che continuano a consumarsi lungo la Striscia di Gaza, volevano consegnare alla storia che “Anguillara non è complice” o quanto meno non tace. Con un gesto chiaramente simbolico, ma di forte valore morale: l’esposizione della bandiera palestinese, per affermare la dignità umana, il diritto internazionale e la giustizia.

A distanza di oltre quattro mesi, l’amministrazione di centro-destra guidata dal sindaco Pizzigallo non ha prodotto nessun atto. Anguillara resta così l’unica comunità del territorio a non essersi espressa su una questione che interroga le coscienze di tutti.

Come Partito Democratico di Anguillara vorremmo che anche la nostra città affermi con forza di non voler tacere dinanzi al genocidio in atto e per farlo occorre che le istituzioni locali raccolgano le sensibilità dei cittadini di voler difendere i diritti umani di tutti e di rappresentare, ognuna per quanto può, una voce netta contro ogni forma di violenza e sopruso.

In molte città italiane ed europee sono stati proposti e approvati atti di vicinanza e gesti simbolici di solidarietà. Il silenzio di Anguillara, attenuato solo fortunatamente da iniziative spontanee dei cittadini, pesa ancora di più se confrontato con le prese di posizione del comprensorio, da Civitavecchia a Bracciano, da Oriolo a Manziana e Trevignano, fino a Ladispoli.

Il nostro Comune che fa?

Pace, giustizia e difesa dei diritti umani non sono mai bandiere di parte, ma valori universali cui nessuna amministrazione democratica può venir meno.

Siamo convinti che sia giunto il momento di dare vita ad una grande manifestazione di piazza!