23 Settembre, 2025
Civitavecchia ospita Anna Foa e Marco Damilano per la presentazione del libro “Il suicidio di Israele”

Civitavecchia si prepara ad accogliere un evento culturale di grande prestigio. Venerdì 26 settembre, alle ore 16:00, presso il Teatro della Fondazione Cariciv (Piazza Verdi), si terrà un incontro pubblico con Anna Foa, storica e vincitrice del Premio Strega di saggistica 2025 con il volume Il suicidio di Israele.
L’iniziativa vedrà i saluti istituzionali del Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e dell’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Maucioni, mentre il dialogo con l’autrice sarà affidato al giornalista e scrittore Marco Damilano.
“Per la nostra città – dichiara il Sindaco Piendibene – è motivo di orgoglio ospitare una voce autorevole come quella di Anna Foa. Il confronto su temi di grande attualità è una ricchezza che vogliamo continuare a coltivare, facendo di Civitavecchia anche un luogo di cultura e di pensiero critico”.
L’assessore Maucioni sottolinea: “Questi appuntamenti rappresentano un momento di crescita collettiva. La cultura è uno strumento fondamentale per rafforzare la comunità e favorire una riflessione consapevole sul mondo che ci circonda”.
L’incontro è aperto a tutti e a ingresso libero, fino a esaurimento posti. L’Amministrazione comunale ringrazia la Fondazione Cariciv per la cortese ospitalità.
