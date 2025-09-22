23 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Approvati l’istituzione della “Consulta Permanente della Convivenza Interculturale della Città metropolitana di Roma Capitale” e il relativo regolamento

0
120
consulta convivenza interculturale

Si riceve e si pubblica

Il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale oggi pomeriggio ha approvato all’unanimità la delibera e il relativo Regolamento per l’istituzione della “Consulta permanente della Convivenza della Città Metropolitana di Roma Capitale” presentata da Tiziana Biolghini, delegata alle Pari Opportunità, politica sociale, cultura, partecipazione, trasparenza e anticorruzione dell’Ente metropolitano.
Un’approvazione salutata con un lungo applauso dal parlamentino metropolitano presieduto dal sindaco  di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, che ha definito il via libera alla Consulta “un fatto importante di fronte ad un cambio epocale rappresentato dalle grandi migrazioni che non possono soltanto essere governate dall’alto ma devono essere anche il frutto di ascolto e di creazione di luoghi comuni di  confronto, di ascolto e di elaborazione”.
Un’approvazione arrivata dopo due anni di lavoro e di coinvolgimento delle molte associazioni che operano sul territorio metropolitano. Secondo i dati IDOS, ben l’80,2% degli stranieri, oltre 517mila persone, residenti nel Lazio vive nella Città metropolitana di Roma, comunità radicate nel tessuto sociale dell’area metropolitana. «Queste comunità non sono “ospiti”: sono parte integrante della nostra realtà metropolitana -ha detto Biolghini – .
E con questa Consulta vogliamo riconoscerlo formalmente, coinvolgendole nella governance, nella partecipazione attiva, nella costruzione delle politiche pubbliche. Il testo che proponiamo oggi definisce un organismo consultivo che favorisca il dialogo tra istituzioni, associazioni e comunità migranti. Un luogo dove si possano individuare problemi reali, proporre soluzioni efficaci, e rafforzare i percorsi di cittadinanza attiva.
La Consulta sarà uno spazio di ascolto, di raccordo, di progettazione condivisa. Un ponte tra l’Amministrazione e le realtà migranti, capace di incidere su temi fondamentali come l’accesso ai servizi, il lavoro, l’educazione, la tutela dei diritti». L’obiettivo, ha proseguito la Delegata è quello «di trasformare la ricchezza della diversità in una risorsa concreta per tutta la Città Metropolitana» affinché si possa costruire insieme «una comunità che sappia riconoscersi nella diversità, che sappia valorizzare ogni voce, ogni storia, ogni contributo».
Articolo precedente
BRACCIANO, CENTINAIA STUDENTI IN PIAZZA PER LA PALESTINA. RETE DEGLI STUDENTI MEDI «CHIEDIAMO LA FINE DEL GENOCIDIO A GAZA»

Ultimi articoli

Politica

BRACCIANO, CENTINAIA STUDENTI IN PIAZZA PER LA PALESTINA. RETE DEGLI STUDENTI MEDI «CHIEDIAMO LA FINE DEL GENOCIDIO A GAZA»

Scuola

Civitavecchia: chiusura straordinaria delle scuole il giorno 24 settembre

Territorio

Corso Pianoforte in Biblioteca – POSTI LIMITATI

Territorio

Passeggiata patrimoniale a bordo della motonave Sabatia II

Territorio

Nasce l’Accademia Parrocchiale di Pittura “Don Piccolo” – Un nuovo spazio creativo per i bambini

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it