23 Settembre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

BAMBINI COME NOI – Un Flash Mob dai bambini di Trevignano per i Bambini Palestinesi

flash mob di solidarietà

Si riceve e si pubblica

Per un gesto di pace e solidarietà, per chiedere di porre fine al genocidio e ad ogni possibile forma di complicità con esso.
*Domenica 28 settembre*
*Ore 11:00*
*Piazza Vittorio Emanuele III – Trevignano Romano*
Ci troviamo in piazza, un gesto simbolico per colorare il futuro e cancellare la guerra, per far sentire la voce della nostra comunità.
Come diceva Gianni Rodari: “La parola più cattiva di tutta la terra è una parola che odio: ‘la guerra’. Per cancellarla senza pietà, gomma abbastanza si troverà.”
*Vieni anche tu*, con o senza figli, e porta la tua gomma da cancellare.

Il presidente della Repubblica conferisce la Stella al Merito del Lavoro al presidente dell’Università Agraria

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia

