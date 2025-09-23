BAMBINI COME NOI – Un Flash Mob dai bambini di Trevignano per i Bambini Palestinesi

Si riceve e si pubblica

Per un gesto di pace e solidarietà, per chiedere di porre fine al genocidio e ad ogni possibile forma di complicità con esso.

*Domenica 28 settembre*

*Ore 11:00*

*Piazza Vittorio Emanuele III – Trevignano Romano*

Ci troviamo in piazza, un gesto simbolico per colorare il futuro e cancellare la guerra, per far sentire la voce della nostra comunità.

Come diceva Gianni Rodari: “La parola più cattiva di tutta la terra è una parola che odio: ‘la guerra’. Per cancellarla senza pietà, gomma abbastanza si troverà.”

*Vieni anche tu*, con o senza figli, e porta la tua gomma da cancellare.