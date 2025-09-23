23 Settembre, 2025
Il presidente della Repubblica conferisce la Stella al Merito del Lavoro al presidente dell’Università Agraria

onorificienza concessa al presidente dell'Università Agraria di Canale

Si riceve dal profilo facebook dell’Università Agraria

L’Università Agraria di Canale Monterano si congratula con il proprio Presidente Fabio Chiaravalli per il prestigioso riconoscimento della “Stella al Merito del Lavoro”,
conferita dal Presidente della Repubblica Italiana.
La cerimonia, svoltasi in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca alla presenza delle Autorità, ha reso omaggio ad un percorso di impegno e dedizione.
Per noi è un grande orgoglio e una vera fortuna avere alla guida dell’Ente la Sua persona, esempio di competenza, serietà e passione al servizio della comunità.
Congratulazioni, Presidente!
L’agone di unisce alle congratulazioni, riconoscendo il valore aggiunto che il dott. Chiaravalli  apporta all’ente che rappresenta e presiede, riconoscendolo punto di riferimento eccellente sul territorio.
     
