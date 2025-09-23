Il presidente della Repubblica conferisce la Stella al Merito del Lavoro al presidente dell’Università Agraria

Si riceve dal profilo facebook dell’Università Agraria

La cerimonia, svoltasi in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca alla presenza delle Autorità, ha reso omaggio ad un percorso di impegno e dedizione.

Per noi è un grande orgoglio e una vera fortuna avere alla guida dell’Ente la Sua persona, esempio di competenza, serietà e passione al servizio della comunità.