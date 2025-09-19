20 Settembre, 2025
Raccolta gratuita delle olive a Cerveteri, approvata la delibera: a breve la pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione

approvata la delibera per il bando delle olive

La Giunta comunale di Cerveteri ha deliberato la pubblicazione del bando per l’affidamento della raccolta delle olive prodotte dalle piante di Olivo di proprietà comunale

La Giunta comunale di Cerveteri ha deliberato la pubblicazione del bando per l’affidamento della raccolta delle olive prodotte dalle piante di Olivo di proprietà comunale nel territorio. Diverse, come di consueto, le aree individuate: si tratta di quelle adiacenti il Palazzo del Granarone, nella zona del parcheggio davanti il Cimitero Vecchio, all’interno del Parco della Legnara, Lungo la Via Settevene Palo davanti le Scuole Elementari e in Via Fontana Morella, angolo Via Martiri delle Foibe.

“Come ogni anno stiamo lavorando alla pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Cerveteri per l’assegnazione delle piante di ulivo – ha detto il Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri – come sempre, si tratta di concessioni temporanee che facciamo delle piante e chiaramente l’utilizzo delle olive deve essere solo ed esclusivamente personale, senza averne alcun vantaggio economico o fine commerciale. Nei prossimi giorni, verrà pubblicata la modulistica necessaria per partecipare all’avviso e ovviamente, sin da ora, invito tutti gli interessati a prenderne nota e a parteciparvi”.

“Sin da ora mi sento però di dover fare una precisazione importante – spiega più nel dettaglio il Vicesindaco Riccardo Ferri – veniamo da una stagione estiva calda e umida, e anche a causa dei batteri che in tutta Italia stanno affliggendo le varie piantagioni, la produzione non potrebbe essere estremamente fruttuosa. Pertanto in fase di bando sicuramente avremo modo di valutare le nostre piante comunali: senza dubbio, cercheremo di soddisfare il maggior numero richieste possibili con i frutti che saranno a disposizione”

“L’olio è uno dei prodotti tipici del nostro territorio – conclude il Vicesindaco Riccardo Ferri – e non è un caso che la Festa dell’Olio Nuovo, per la quale già stiamo lavorando per far sì che anche quest’anno rappresenti uno degli eventi di punta del litorale nel mese di dicembre, sia uno degli appuntamenti più sentiti e attesi di Cerveteri insieme alla tradizionale Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Buona raccolta a tutti!”

