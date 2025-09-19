20 Settembre, 2025
I primi di Ottobre, torna la MELA di AISM

l'AISM e la sua iniziativa

Si riceve e si pubblica

Prenota e fai prenotare il tuo sacchetto di buonissime mele per la Ricerca sulla SCLEROSI MULTIPLA  .

I Sacchetti, da 1,8 kg, sono distinti in tre qualità : Golden (gialle) Red delicious ( rosse) o Granny (verdi) . Il contributo minimo è di 10 euro a sacchetto comprensivo di bustina a logo Aism

Possibile prenotare già da ora.
Si può contribuire con un’ offerta libera o aderire al SACCHETTO SOSPESO che, a seguito della donazione, Aism porterà a Sant Egidio , Croce Rossa o altro Ente che ci vuoi segnalare
PUOI GIA PRENOTARE E COME OGNI ANNO I SACCHETTI CON LE MELE POTRANNO ESSERE RITIRATE C/O LA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA SS SALVATORE.
GRAZIE

