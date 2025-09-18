18 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Il Consiglio Comunale approva una mozione a sostegno del popolo palestinese

0
80
sicurezza sul lavoro a Civitavecchia

Si riceve e si pubblica

Oggi il Consiglio Comunale ha approvato una mozione di forte valore politico, morale e umanitario in risposta alla tragica escalation di violenza in corso nella Striscia di Gaza.
Da mesi, la popolazione palestinese sta vivendo una delle crisi umanitarie più gravi della storia recente. Migliaia di civili sono stati uccisi sotto i bombardamenti, tra cui donne, bambini, medici, giornalisti e operatori umanitari. Infrastrutture essenziali come ospedali, scuole, sistemi idrici ed energetici sono state sistematicamente distrutte.
La popolazione è allo stremo, con intere famiglie senza accesso a cibo, acqua potabile, cure mediche o rifugi sicuri.
Di fronte a questa drammatica situazione, il Consiglio Comunale ha ritenuto doveroso prendere una posizione chiara e concreta.
La mozione approvata impegna l’Amministrazione comunale a: Aprire un canale ufficiale di dialogo con l’Ambasciata Palestinese in Italia, al fine di esplorare ogni possibile forma di collaborazione istituzionale, tra cui protocolli d’intesa, patti di cooperazione e un possibile gemellaggio con Gaza City, coinvolgere l’Ambasciata nell’organizzazione di una grande manifestazione pubblica di sostegno al popolo palestinese;
aperta alla cittadinanza e a tutte le realtà sociali del territorio, condannare con fermezza ogni atto di violenza contro civili e strutture essenziali, da qualsiasi parte provenga, riaffermando il rispetto assoluto per il diritto umanitario internazionale, richiedere la sospensione dell’export di armamenti verso Israele, nel rispetto delle convenzioni internazionali e degli obblighi etici che lo Stato italiano è chiamato a rispettare, sollecitare il Governo italiano ad agire in ambito diplomatico, esercitando pressione su Israele affinché metta fine all’occupazione illegale dei territori palestinesi e riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina, in coerenza con il principio del “due popoli, due Stati” e le posizioni già adottate da diversi Paesi europei, promuovere e sostenere campagne di raccolta fondi e aiuti umanitari, in collaborazione con associazioni e ONG impegnate sul campo, per fornire soccorso concreto alla popolazione palestinese.
Il Consiglio Comunale ha scelto di alzare la voce per affermare un principio universale: la dignità umana non ha confini. Questa mozione rappresenta un atto politico, ma soprattutto un gesto di coscienza e responsabilità civile, per non restare indifferenti di fronte a una tragedia che ci interpella tutti.

 

Articolo precedente
𝐋’𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚
Articolo successivo
Dopo il rifacimento della condotta idrica, riasfaltata ex novo via Pian della Carlotta a Cerveteri

Ultimi articoli

Eventi

Ritorna “Caravaggio in vetrina” per trasformare il centro di Ladispoli in un museo a cielo aperto

Territorio

Ladispoli: la Fitness Suite dona 30 abbonamenti alle persone meno fortunate

Scuola

Giornata Mondiale dell’Alzheimer: a Cerveteri un convegno in Sala Ruspoli per “non spegnere la luce”

Cultura

Terminate le riprese di “La nostra ultima estate”, short-film diretto dai registi De Candia e Chieco

Politica

PD Cerveteri: “Per Centrale Civitavecchia subito soluzione definitiva con eolico off-shore e altre rinnovabili”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it