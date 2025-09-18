18 Settembre, 2025
Dopo il rifacimento della condotta idrica, riasfaltata ex novo via Pian della Carlotta a Cerveteri

asfaltata via pian della Carlotta

Si riceve e si pubblica

Nei mesi scorsi, sempre nella stessa zona, riasfaltate via Orti della Paola e via delle Terme Calidaee

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riasfaltatura per un km circa del manto stradale di via Pian della Carlotta. Cantieri portati avanti dalla Società Acea Ato 2, che contestualmente aveva realizzato lavori per la realizzazione della nuova condotta idrica a servizio della zona.

Una volta ultimati i lavori per la rete idrica poi, nel pieno rispetto del Regolamento sugli scavi del Comune di Cerveteri ha proceduto poi a proprie spese al rifacimento ex novo del manto stradale.

“Oggi possiamo affermare di aver risolto due problematiche annose in via Pian della Carlotta – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – tematiche sulle quali come amministrazione comunale abbiamo lavorato da tempo. Per diverso tempo infatti, i cittadini e le utenze di Pian della Carlotta hanno avuto numerose problematiche di approvvigionamento idrico, dovute da una condotta idrica oramai vetusta. Ora, grazie al lavoro continuo portato avanti con Acea Ato 2, abbiamo fatto realizzare la nuova rete idrica e poi, nel rispetto del Regolamento sugli scavi vigente nel nostro Comune, la stessa Acea ha provveduto al rifacimento del manto stradale ex novo. Dunque, siamo giunti da un lato alla risoluzione dei problemi idrici e dall’altro possiamo avere un lungo e importante tratto di strada completamente riasfaltato”.

“Già nei mesi scorsi, nella medesima zona e sempre con il Regolamento sugli scavi, altre arterie stradali erano state completamente riasfaltate, ovvero via Orti della Paola e via delle Terme Calidaee – conclude l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – con l’occasione ci tengo nuovamente a ringraziare il personale dell’ufficio opere pubbliche ed in particolar modo il Geometra Federico Feriozzi, che sempre svolge un lavoro encomiabile e di grande importanza per tutta l’Amministrazione comunale”.

 

Il Consiglio Comunale approva una mozione a sostegno del popolo palestinese
PD Cerveteri: “Per Centrale Civitavecchia subito soluzione definitiva con eolico off-shore e altre rinnovabili”

