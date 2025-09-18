ACEA INFORMA: SOSPENSIONE FLUSSO IDRICO

Si riceve e si pubblica
Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune di Civitavecchia, dalle ore 05:00 di mercoledì 24/09/2025 alle ore 04:00 di giovedì 25/09/2025.
Di conseguenza, si potrebbero verifica mancanze d’ acqua e/o abbassamenti di pressione nelle
seguenti strade/zone:
-intero comune ad esclusione delle seguenti zone:
Area Aurelia Nord
Area Sant’ Agostino
Area Industriale
Area Braccianese Claudia
Quartiere San Liborio
Area Guastatori del Genio