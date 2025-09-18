18 Settembre, 2025
ACEA INFORMA: SOSPENSIONE FLUSSO IDRICO

Acea Ato2 comunica che, causa interruzione della fornitura idrica all'Impianto Filtri Aurelia da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, si potrebbero verificare, nella giornata odierna, mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione. Per tutta la durata del disservizio, stazioneranno autobotti in piazza Vivaldi e via Gioacchino Rossini angolo via Guido d’Arezzo. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.

Si riceve e si pubblica

Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune di Civitavecchia, dalle ore 05:00 di mercoledì 24/09/2025 alle ore 04:00 di giovedì 25/09/2025.

Di conseguenza, si potrebbero verifica mancanze d’ acqua e/o abbassamenti di pressione nelle

seguenti strade/zone:

-intero comune ad esclusione delle seguenti zone:

Area Aurelia Nord

Area Sant’ Agostino

Area Industriale

Area Braccianese Claudia

Quartiere San Liborio

Area Guastatori del Genio

