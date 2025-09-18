Incomprensibile astensione del PD su bandiera palestinese in Campidoglio

Si riceve e si pubblica

venerdì 19 AVS manifesterà in 18 piazze della provincia

Apprendiamo con vivo stupore l’esito della votazione che si è svolta ieri in Campidoglio riguardo una risoluzione che trattava dell’esposizione della bandiera palestinese e altri temi relativi all’orrore in corso a Gaza.

La risoluzione non è passata per l’incomprensibile astensione dei consiglieri del PD, nonostante il voto favorevole di numerosi esponenti della maggioranza, tra cui il consigliere di AVS, Nando Bonessio.

Tutto questo, mentre una commissione di inchiesta incaricata dall’ONU indica esplicitamente che a Gaza è in corso un genocidio e si stia svelando in maniera inequivocabile il piano del governo Netanyahu che mira a deportare i palestinesi dalle loro terre.

Per questo tante amministrazioni comunali nel nostro paese e molti municipi nella nostra città hanno votato atti contro il genocidio in corso ed hanno esposto la bandiera palestinese, come atto minimo di solidarietà verso un popolo ridotto allo stremo

Mentre tutti siamo con il fiato sospeso, seguendo la rotta della global sumud flotilla che coraggiosamente cerca di rompere il blocco navale illegale imposto dal governo israeliano.

Per questo nel pomeriggio di venerdì 19, come AVS abbiamo organizzato 18 piazze nella provincia di Roma, per esprimere la nostra solidarietà alla Flotilla, e manifestare il nostro sdegno e la nostra rabbia.

Roma, città della pace non può tradire il suo ruolo. Purtroppo la tragedia in corso a Gaza non è finita. Vi saranno quindi delle altre occasioni in Campidoglio nelle quali le forze di sinistra, progressiste e ambientaliste avranno il dovere di compattarsi per rispondere insieme all’indicibile tragedia in corso.

Mauro Coldagelli, segretario di Sinistra Italiana Roma e Area Metropolitana

Marta Bevilacqua e Valerio Zaratti, coportavoce di Europa Verde – Verdi