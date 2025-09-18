18 Settembre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

Celebrazione degli artisti: un omaggio a Francesco La Rosa e Remo Sagnotti

Si riceve e si pubblica

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia celebra l’arte locale con un evento speciale dedicato a due protagonisti della scena artistica cittadina: Francesco La Rosa e Remo Sagnotti.
Sabato 20 settembre, alle ore 18.30, presso l’Aula Consiliare “Renato Pucci”, verrà inaugurata la mostra che raccoglie oltre 40 opere originali, offrendo alla città un’occasione preziosa per ammirare e riscoprire il loro straordinario contributo culturale.
Remo Sagnotti, conosciuto come il maestro della china, ha saputo imprimere con il suo segno raffinato e incisivo una visione unica di Civitavecchia, trasformando luoghi e scorci in opere dal forte impatto evocativo. Francesco La Rosa, con il suo stile neofuturista, ha raccontato la città attraverso linee dinamiche e colori vibranti, restituendo un’immagine moderna e personale della comunità. Un’iniziativa che non è soltanto un tributo alla creatività di La Rosa e Sagnotti, ma anche un momento di condivisione e riflessione sul valore dell’arte come patrimonio collettivo e memoria viva della città.
L’Assessore alla Cultura Stefania Tinti e il Sindaco Marco Piendibene hanno espresso la loro gratitudine al Movimento Arcaista per il contributo offerto all’allestimento della mostra, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni e realtà culturali rappresenti un elemento fondamentale per la crescita della città.
Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia

