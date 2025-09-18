18 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

𝐋’𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚

0
71
il sindaco di Bracciano saluta l'Atletica Sabatina

Si riceve dal profilo Facebook e si pubblica

Ieri pomeriggio sono passato a salutare 𝐥’𝐀𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚 nel 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 del 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨.
Un momento 𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐢𝐜𝐨, perché dopo anni lontani da questo luogo, 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐧𝐨 𝐚 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 “𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐚𝐫𝐢”.
Vedere 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 𝐞 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐞, 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢, 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 e 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐫𝐢𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 per la 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 dei nostri ragazzi è motivo di 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.
Lo 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 è 𝐚𝐠𝐠𝐫𝐞𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞, 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨.
Come Amministrazione continueremo ad impegnarci per eseguire gli interventi ancora necessari volti a 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐠𝐠𝐫𝐞𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚, che gradualmente 𝐬𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀, e a 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 che lavorano con 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 per costruire una comunità 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐞 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨.
𝐁𝐮𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢!
Articolo precedente
Celebrazione degli artisti: un omaggio a Francesco La Rosa e Remo Sagnotti
Articolo successivo
Il Consiglio Comunale approva una mozione a sostegno del popolo palestinese

Ultimi articoli

Eventi

Ritorna “Caravaggio in vetrina” per trasformare il centro di Ladispoli in un museo a cielo aperto

Territorio

Ladispoli: la Fitness Suite dona 30 abbonamenti alle persone meno fortunate

Scuola

Giornata Mondiale dell’Alzheimer: a Cerveteri un convegno in Sala Ruspoli per “non spegnere la luce”

Cultura

Terminate le riprese di “La nostra ultima estate”, short-film diretto dai registi De Candia e Chieco

Politica

PD Cerveteri: “Per Centrale Civitavecchia subito soluzione definitiva con eolico off-shore e altre rinnovabili”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it