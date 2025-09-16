Un appello da Ramallah: “16 e 23 settembre sciopero della fame globale contro il genocidio e la deportazione

Si riceve dalla redazione Anbamed e si pubblica

Da Ramallah, Al-Hirak Al-shaabi (Mobilitazione Popolare) ha indetto due giorni di sciopero della fame a livello mondiale, in solidarietà con Gaza contro il genocidio compiuto da Israele e per mobilitare le coscienze contro la politica di colonizzazione dei territori palestinesi occupati e la deportazione della popolazione con la politica di Apartheid israeliana.

Le due date prescelte sono il 16 e 23 settembre. Il 16 settembre è l’anniversario della strage di Sabra e Shatila (1982) compiuta sotto il comando dell’esercito israeliano di Sharon; il 23 aettemre coinciderà con la discussione al Palazzo di Vetro di una risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU sul riconoscimento dello Stato di Palestina.

L’iniziativa a livello globale è sostenuta dal movimento “Siamo tutti Gaza, siamo tutti Palestina”, che opera in più di 100 città nel mondo, dal mondo arabo all’America Latina.

Aderite, la massa critica smuoverà le coscienze. Mandiamo un messaggio a tutto il mondo che i palestinesi di Gaza non sono soli.