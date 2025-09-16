Inaugurazione del nuovo centro sportivo in località Ponton dell’Elce ad Anguillara

Si riceve dal profilo facebook del sindaco e si pubblica

con grande gioia e soddisfazione, condivido con voi un ulteriore traguardo raggiunto: l’inaugurazione del nuovo centro sportivo in località Ponton dell’Elce, che siamo riusciti finalmente a restituire a tutta la comunità!

Dopo anni di chiusura che hanno messo a dura prova questa struttura, siamo riusciti a riportare in vita un luogo ormai dimenticato. Questa palestra rappresenta molto più di un semplice spazio sportivo: è un simbolo della volontà di creare un futuro migliore per tutti, in particolare per i nostri giovani.

Voglio ringraziare l’Associazione BlackLions ed il suo legale rappresentante Cettina Anzalone che hanno sin da subito creduto in questo progetto, gli uffici e gli amministratori che hanno dedicato tempo e passione affinché tutto ciò diventasse realtà.