16 Settembre, 2025
Inaugurazione del nuovo centro sportivo in località Ponton dell’Elce ad Anguillara

inaugurato nuovo centro sportivo a ponton dell'Elce

Si riceve dal profilo facebook del sindaco e si pubblica

Cari cittadini,
con grande gioia e soddisfazione, condivido con voi un ulteriore traguardo raggiunto: l’inaugurazione del nuovo centro sportivo in località Ponton dell’Elce, che siamo riusciti finalmente a restituire a tutta la comunità!
Dopo anni di chiusura che hanno messo a dura prova questa struttura, siamo riusciti a riportare in vita un luogo ormai dimenticato. Questa palestra rappresenta molto più di un semplice spazio sportivo: è un simbolo della volontà di creare un futuro migliore per tutti, in particolare per i nostri giovani.
Voglio ringraziare l’Associazione BlackLions ed il suo legale rappresentante Cettina Anzalone che hanno sin da subito creduto in questo progetto, gli uffici e gli amministratori che hanno dedicato tempo e passione affinché tutto ciò diventasse realtà.
Invito tutti a venirla a scoprire, a praticare sport, a condividere momenti di allegria e a fare di questo spazio un punto di aggregazione, di salute e di benessere per tutta la comunità.
Il nostro impegno continua, e questa è solo un’altra tappa per un Anguillara Sabazia più forte, più unita e più viva.

