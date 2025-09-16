16 Settembre, 2025
La magia della scienza incanta  l’Ex Cartiera Latina

Il festival della scienza prenderà il via da Latina

Si riceve e si pubblica

La XX Notte Europea dei Ricercatori e Ricercatrici di Frascati Scienza insignita della medaglia della Presidente della Repubblica.

Avete mai sognato di correre attraverso il binario 9 e ¾ per salire sull’Espresso per Hogwarts? Questa volta non serve il

Bacchette e provette

La Settimana della Scienza prende il via col taglio del nastro alle 14.00, all’Ex Cartiera Latina di Roma nel Parco Regionale dell’Appia Antica, sabato 20 settembre, con l’evento Bacchette e Provette 2025 – La Magia della Scienza continua a incantare, che illuminerà la grande edizione de La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2025.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di dedicare l’evento di lancio della Settimana della Scienza al legame tra scienza e magia. Nei suoi vent’anni –  racconta Alessandra Della Ceca, direttrice scientifica del programma di eventi LEAF  la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici ci ha insegnato che la scienza può incantare quanto la magia: basta guardarla dalla giusta prospettiva, e chi la vive e la fa ogni giorno può aiutarci a scoprirlo. Ricercatori e ricercatrici sono, in fondo, come i maghi e streghe di Harry Potter: persone comuni ma capaci di trasformare conoscenza e passione in veri e propri “superpoteri” al servizio di tutti”.

Tante le associazioni coinvolte nell’Iniziativa, che vedrà professori, ricercatori e divulgatori trasformarsi in stregoni, elfi e maghi pronti a destreggiarsi tra pozioni bestiali, acque magiche, trasfigurazioni, piante mistiche, elettrostatica leviosa, alchimia e astronomia.

Prenotate il vostro turno, avrete un’ora per visitare tutti i professori. Non resta che scegliere da quale lezione iniziare a seguire tra le Pozioni Bestiali, a cura di G.Eco per rivelare tante nuove Creature Fantastiche. Ci saranno poi Le bolle di sapone di Hagrid a cura di Teatro Ygramul e sarà possibile realizzare incredibili trasfigurazioni” con il truccabimbi. Con Stefano Valente scopriremo la Magia delle piante e con ScienzImpresa comprenderemo il potere nascosto dei fluidi e i segreti della fluidodinamica e dell’Elettrostatica leviosa. Percorreremo un viaggio tra Sole, Terra, Luna insieme ai “maghi e alle maghe” di Università degli Studi di Roma Tre e Speak Science e infine faremo prodigi con l’Alchimia del gelo  insieme alle Le Scie Fisiche.

 

