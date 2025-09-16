Il sindaco di Bracciano in occasione del primo giorno di scuola nell’Istituto Comprensivo 𝙏𝙤𝙢𝙢𝙖𝙨𝙤 𝙎𝙞𝙡𝙫𝙚𝙨𝙩𝙧𝙞 di via dei Lecci

Si riceve quanto pubblicato dal Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e e si pubblica
un nuovo inizio per tutti… e 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙨𝙖!
Ieri ho avuto il piacere di passare a salutare i 𝙗𝙖𝙢𝙗𝙞𝙣𝙞 𝙚 𝙡𝙚 𝙗𝙖𝙢𝙗𝙞𝙣𝙚 in tutte le classi di via dei Lecci, per augurare un buon inizio ai nostri 𝙖𝙡𝙪𝙣𝙣𝙞, agli 𝙞𝙣𝙨𝙚𝙜𝙣𝙖𝙣𝙩𝙞 e al 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙨𝙘𝙤𝙡𝙖𝙨𝙩𝙞𝙘𝙤.
Un momento sempre 𝙚𝙢𝙤𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙣𝙩𝙚, che segna l’avvio di un nuovo anno fatto di 𝙘𝙧𝙚𝙨𝙘𝙞𝙩𝙖, 𝙘𝙤𝙣𝙤𝙨𝙘𝙚𝙣𝙯𝙖 e 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞.
Dopo i 𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙞 𝙙𝙞 𝙧𝙞𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 effettuati in alcune classi lo scorso anno, in questi mesi abbiamo raggiunto un risultato importante:
𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙪𝙘𝙞𝙣𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙞𝙡 𝙥𝙡𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙙𝙞 𝙫𝙞𝙖 𝙙𝙚𝙞 𝙇𝙚𝙘𝙘𝙞, che permetterà finalmente la 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙖𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙞 𝙥𝙖𝙨𝙩𝙞 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙩𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙪𝙡 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤, senza più dipendere dal trasporto da altri plessi.
Una 𝙥𝙞𝙘𝙘𝙤𝙡𝙖 𝙧𝙞𝙫𝙤𝙡𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 nella quotidianità scolastica, che punta a 𝙢𝙞𝙜𝙡𝙞𝙤𝙧𝙖𝙧𝙚 𝙡𝙖 𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙩𝙖̀ del servizio e a rendere 𝙥𝙞𝙪̀ 𝙚𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙡𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙨𝙖.
Le 𝙪𝙡𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 sono in fase di completamento e contiamo di 𝙖𝙣𝙣𝙪𝙣𝙘𝙞𝙖𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙡’𝙖𝙫𝙫𝙞𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙯𝙞𝙤.
Un 𝙜𝙧𝙖𝙯𝙞𝙚 𝙨𝙞𝙣𝙘𝙚𝙧𝙤 alla ditta 𝘽𝙞𝙤𝙧𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙤, che gestisce con professionalità il servizio mensa e a tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per questo risultato atteso da tempo.
𝘽𝙪𝙤𝙣 𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙨𝙘𝙤𝙡𝙖𝙨𝙩𝙞𝙘𝙤 a tutti: 𝙨𝙩𝙪𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞, 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙜𝙡𝙞𝙚, 𝙙𝙤𝙘𝙚𝙣𝙩𝙞 e 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚.
La 𝙨𝙘𝙪𝙤𝙡𝙖 è il cuore della nostra comunità,
e il nostro 𝙞𝙢𝙥𝙚𝙜𝙣𝙤 per migliorarla 𝙣𝙤𝙣 𝙨𝙞 𝙛𝙚𝙧𝙢𝙖.