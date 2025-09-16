Il sindaco di Bracciano in occasione del primo giorno di scuola nell’Istituto Comprensivo 𝙏𝙤𝙢𝙢𝙖𝙨𝙤 𝙎𝙞𝙡𝙫𝙚𝙨𝙩𝙧𝙞 di via dei Lecci

Si riceve quanto pubblicato dal Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e e si pubblica

un nuovo inizio per tutti… e 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙨𝙖!

Ieri ho avuto il piacere di passare a salutare i 𝙗𝙖𝙢𝙗𝙞𝙣𝙞 𝙚 𝙡𝙚 𝙗𝙖𝙢𝙗𝙞𝙣𝙚 in tutte le classi di via dei Lecci, per augurare un buon inizio ai nostri 𝙖𝙡𝙪𝙣𝙣𝙞, agli 𝙞𝙣𝙨𝙚𝙜𝙣𝙖𝙣𝙩𝙞 e al 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙨𝙘𝙤𝙡𝙖𝙨𝙩𝙞𝙘𝙤.

Un momento sempre 𝙚𝙢𝙤𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙣𝙩𝙚, che segna l’avvio di un nuovo anno fatto di 𝙘𝙧𝙚𝙨𝙘𝙞𝙩𝙖, 𝙘𝙤𝙣𝙤𝙨𝙘𝙚𝙣𝙯𝙖 e 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞.