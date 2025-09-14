14 Settembre, 2025


Una domenica di sport, energia e comunità a Bracciano

il sindaco di Bracciano
sindaco Marco Crocicchi

Si riceve e si pubblica

Oggi abbiamo vissuto una splendida Giornata dello Sport in Piazza, che ha trasformato il cuore di Bracciano in un grande campo aperto all’inclusione, al benessere e alla condivisione.
Insieme all’Assessore Maddalena Coletta abbiamo premiato le associazioni e gli atleti per l’importante attività che svolgono sul territorio.
Voglio ringraziare tutte le associazioni sportive del territorio, che con passione e professionalità hanno animato la mattinata, siete la spina dorsale della promozione dello sport come valore educativo e sociale.
Lo sport unisce, educa, fa crescere. Ed è bello vedere famiglie, bambini, giovani e meno giovani riuniti all’insegna del gioco e dello stare insieme.
Grazie a chi ha partecipato, agli organizzatori, al CONI per il patrocinio e il supporto, alla Protezione Civile, e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata.
Tra gli ospiti della giornata la schermitrice Aurora Grandis del Gruppo Sportivo Aereonautuca Militare, negli ultimi mesi Oro individuale e Argento a squadre ai campionati mondiali universitari e oro a squadre agli europei under 23.
Un ringraziamento speciale al Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV per aver organizzato la donazione di sangue e all’Avab Bracciano per la preziosa collaborazione.
Grazie a Emilio Scarafoni, consigliere delegato allo sport!
Continuiamo a fare rete, anche nello sport!
