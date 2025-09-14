Bracciano e i suoi tesori brillano nei gioielli di Anna Sassi, nella mostra celebrativa dei 25 anni di attività dal titolo SGUARDI SUL CASTELLO.

Bracciano ieri, domenica 14 settembre, ha vissuto un raffinato pomeriggio di arte, eleganza, tradizione e storia, in occasione dell’evento celebrativo dei suoi 25 anni di attività, che l’orafa Anna Sassi ha organizzato nell’incantevole scenografia del Chiostro degli Agostiniani in via Umberto I.

Intorno alle 18.00 gli ospiti sono stati accolti nel Chiostro per l’occasione sobriamente vestito a festa lungo i corridoi laterali, che facevano da cornice al pozzo dove le rose, simbolo della famiglia Orsini, tra i padroni del Castello di Bracciano, hanno assunto un significato ed un valore aggiunto nell’evento di ieri.

La padrona di casa Anna Sassi, nel salutare emozionata i numerosi invitati intervenuti, ha spiegato come proprio la rosa degli Orsini sia uno dei suoi segni distintivi delle sue collezioni. Si intitola infatti “Sguardi sul castello” la mostra di gioielli contemporanei ispirati a Bracciano e al castello.

Nei suoi gioielli Anna Sassi ha spiegato come le bellezze del territorio di Bracciano, a partire proprio dal castello, simbolo della città, abbiano dato ispirazione alle sue creazioni, creando così delle suggestive fusioni tra arte, storia, bellezze paesaggistici e maestria nella lavorazione dei materiali, oro, argento, bronzo, pietre e addirittura ceramiche.

L’artista ha poi infatti raccontato ai presenti tutte le storie, le suggestioni, gli incontri, le occasioni nascosti dietro ogni sua creazione; un percorso fatto di passione, di colori, di scoperte, che hanno fatto vivere ogni gioiello come una piccola opera d’arte, che racconta del territorio dove è nato e della vita di chi lo ha creato e indossato.

Al termine della narrazione e della scoperta dell’arte di Anna Sassi ha avuto inizio una breve ed elegante sfilata lungo i corridoi del Chiostro, dove hanno brillato i tanti gioielli e creazione realizzati dall’artista. Un momento che ha saputo esaltare gli aspetti migliori e più rappresentativi di Bracciano, che dovrebbe conoscere e vivere sempre più momenti dove l’arte, la storia e la bellezza del territorio diventano i protagonisti.

Cinzia Orlandi