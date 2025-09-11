Estate 2025. Una stagione “altalenante!”

Il giro di boa della festa di mezza estate, il 15 agosto, l’Assunzione di Maria per la fede Cristiana, consente di fare una prima analisi di valutazione, sull’andamento della stagione estiva 2025. Le ricorrenti voci dei Media nazionali, segnalano un forte calo di presenze nelle località turistiche prevalentemente d’acqua (mari e laghi) rispetto ai monti dove il trekking, le bici e la natura hanno visto molti turisti effettuare questa scelta.

Veniamo a noi, al nostro piccolo mondo lacuale, circondato da 3 comuni Trevignano Romano, Anguillara e Bracciano che dal turismo ricevono un buon supporto economico e non solo, per governare le loro comunità. I sondaggi pre- esitivi davano i laghi al primo posto nei sondaggi nazionali e quindi tutti speravano di raggiungere buoni risultati nella stagione imminente. Purtroppo non è andata cosi ed i mesi da aprile a luglio hanno confermato il range negativo di cui sopra. Dal lunedì al venerdi di ogni mese,complice anche un tempo non ideale, abbiamo avuto poche persone nelle diverse modalità di soggiorno: mobil home, roulotte, bungalow,camper e tende quantificate in meno 30% di turisti italiani ed oltre il 50% di quelli stranieri.

Nei weekend invece abbiamo avuto una moltitudine di persone a volte superiori alle reali capacità di accoglienza delle strutture,per la presenza soprattutto dei romani. Il lago di Bracciano, i Comuni suindicati con le molteplici attività offerte ai turisti,la distanza minima da Roma 30/40 minuti di viaggio, i prezzi decisamente modesti rispetto ad altre località turistiche similari e non, insomma un mix di elementi positivi che hanno fatto scegliere il nostro territorio. Cosa fare? Manca certamente un’attività promozionale svolta dal Governo nei più importanti workshop europei, ove presentare il meglio della nostra cultura, musica,del nostro cinema e teatro, della moda, dello sport e dei nostri apprezzati prodotti alimentari in grado di spostare flussi turistici internazionali verso le nostre mete.

Oltre ciò, al fine di aumentare i posti di lavoro stagionali si propone una detassazione sui costi di lavoro, nonchè sui fatturati aziendali ad oggi i più alti a livello europeo. Aggiungiamo infine i costi energetici anch’essi troppo elevati e quindi concludiamo che per invertire questa situazione non accattivante e rilanciare soprattutto il turismo in italia auspichiamo un deciso e concreto intervento del Ministero del Turismo per la prossima stagione estiva 2026.



Agosto volge al termine e chiuderà sempre in modo dignitoso la sua stagione, in attesa del mese di settembre ove avremo i ragazzi down dell’AIPD, quelli dell’Under 12 e Under 15 della Rugby Lazio che hanno scelto di effettuare il loro ritiro sportivo nello Smeraldo Camping Village. Soddisfatti per il lavoro che stiamo svolgendo, Rai 1 con la trasmissione CAMPER in VIAGGIO e Mediaset su TG5con il servizio sulle strutture all’aria aperta hanno scelto lo Smeraldo Camping Village.