Aperte le prenotazioni per la  Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2025

Al via da oggi la possibilità di prenotarsi alle tantissime attività in programma per la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici – LEAF 2025 che vede anche quest’anno centinaia di iniziative dedicate al pubblico di ogni età: laboratori didattici, mostre, show, visite guidate talk con esperti internazionali, spettacoli scientifici, etc. Attività che prenderanno il via con la Settimana della Scienza dal 20 al 27 settembre mentre il clou sarà venerdì 26 settembre con la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici e una grande festa per celebrare i 20 anni di attività di Frascati Scienza, la prima a inaugurare in Italia l’evento europeo. Le città: Ariccia, Campoleone di Lanuvio, Carbonia, Cassino, Firenze, Formia, Frascati, Frosinone, Gaeta, Gorga, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Nemi, Palermo, Parma, Piacenza, Pofi, Potenza, Rende, Ripi, Roma e Velletri. LINK A TUTTE LE PRENOTAZIONI Dal 22 al 26 settembre, tutte le mattine, tantissimi eventi dedicati alle scuole di ogni ordine e grado. Link al programma per le scuole Tra la vastissima offerta di eventi, laboratori per tutte le età, show e incontri a Frascati , in Piazza San Pietro, il 27 ci faremo coinvolgere dal magico mondo di Hogwarts con “La scienza di Harry Potter” di Luca Perri. L’astrofisico e divulgatore scientifico, ci accompagnerà in un viaggio scientifico alla ricerca di imitazioni, perfezionamenti e persino vittorie sulla magia, per scoprire come due mondi all’apparenza tanto distanti finiscono con l’influenzarsi a vicenda ben più spesso di quanto pensiamo. Alle Scuderie Aldobrandini, sempre nel cuore di Frascati, scopriremo un’inedita collaborazione interdisciplinare tra il mondo dell‘Arte e quello