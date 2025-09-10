10 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Tornano gli Idrovolanti e gli Aeromodelli a Vigna di Valle.

0
97

Si riceve e si pubblica

Nel prossimo weekend al MUSAM di Vigna di Valle si potrà assistere al passaggio di una tappa del GIDRO (Giro d’Italia in Idrovolante) e vivere una due-giorni dedicata al modellismo statico.

 Sabato 13 e domenica 14 settembre il GIDRO (Giro d’Italia in Idrovolante) farà tappa nell’antico Idroscalo di Vigna di Valle, con spettacolari ammaraggi e decolli.

 Incluso nel biglietto d’ingresso, in aggiunta alla normale offerta del MUSAM, i visitatori troveranno anche una mostra di aeromodellismo statico dal titolo “Dalla Carta allo Spazio” di circa 20 espositori privati che hanno aderito all’iniziativa.

Abbinato alla mostra vi sarà un mini concorso, dove gli espositori parteciperanno con un solo modello che riproduca, anche con livrea differente, uno degli 80 velivoli esposti al MUSAM di Vigna di Valle.

A giudicare i modelli saranno proprio i visitatori che, tramite un’apposita scheda, potranno votare il modello preferito.

Tra le attività proposte non mancheranno anche attività ludico-didattiche per i più piccoli, come la costruzione di aerei di carta e origami, e l’incontro diretto con i modellisti per scambi d’idee e consigli pratici.

 Il programma di massima della due-giorni prevede:

 Sabato 13/09/2025:

08.30    Apertura cancelli e Bar Museo

09:15 – 10:15 Ammaraggio e posizionamento idrovolanti di fronte all’hangar Troster e Piazzale H

10:00 – 10:30 Cerimonia deposizione Corona in onore ai Caduti presso la stele fronte hangar Velo

10:00 – 18:00 Mostra di Aeromodellismo presso il Magazzino 22

10:40 – 11:40 Convegno tematico

18:00 – 18:15 Decollo Idrovolanti – Fine attività

Domenica 14/09/2025:

08.30     Apertura cancelli e Bar Museo

09:30 – 10:30 Ammaraggio e posizionamento idrovolanti sul piazzale H e fronte hangar Troster

10:00 – 18:00 Mostra di Aeromodellismo presso il Magazzino 22

10:30 – 12:30 Seminari e incontro con i visitatori con spiegazione dell’impiego degli idrovolanti nella tutela ambientale

13:30 – Decollo Idrovolanti per la tappa successiva

 

Articolo precedente
Il sindaco di Civitavecchia Piendibene all’Ambasciata di Palestina
Articolo successivo
“Infermieristica, iscrizioni in caduta libera. De Palma (Nursing Up): ‘Politiche inesistenti, vietato minimizzare’”

Ultimi articoli

Ambiente

TORRICELLA PELIGNA, UN PICCOLO COMUNE DALLE GRANDI VISIONI

Territorio

battersi contro enel

Ambiente

Anguillara: i consiglieri Stronati, Catarci e Flenghi fanno richiesta di avvio urgente della pulizia delle caditoie stradali

Sanità

“Infermieristica, iscrizioni in caduta libera. De Palma (Nursing Up): ‘Politiche inesistenti, vietato minimizzare’”

Territorio

Il sindaco di Civitavecchia Piendibene all’Ambasciata di Palestina

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it