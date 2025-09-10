10 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio
0
44
sicurezza sul lavoro a Civitavecchia

Si riceve e si pubblica

Questa mattina il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene si è recato presso l’Ambasciata di Palestina, dove si è svolto un incontro cordiale e proficuo.
Il Sindaco ha ribadito le intenzioni dell’Amministrazione comunale: non limitarsi a esprimere vicinanza simbolica, ma mettere in campo azioni concrete per rafforzare i legami di solidarietà con il popolo palestinese.
Nel corso del colloquio, il Sindaco ha inoltre comunicato alla rappresentanza diplomatica che il Comune di Civitavecchia, insieme all’ANPI cittadina, aderirà alla manifestazione nazionale “Una staffetta per Gaza”, promossa da Amnesty International e in programma il prossimo 4 ottobre.
Il confronto ha rappresentato un primo passo importante verso una collaborazione strutturata con l’Ambasciata, con l’obiettivo di sviluppare iniziative comuni che sappiano coniugare il valore dei gesti simbolici con progetti capaci di incidere nella realtà.
Il Sindaco ha infine ringraziato la rappresentanza diplomatica per l’accoglienza e la disponibilità a intraprendere insieme questo percorso, convinto che solo dal dialogo e dalla cooperazione possano nascere risultati concreti e duraturi.

Articolo precedente
Inizio del nuovo anno scolastico, gli auguri del sindaco Sposetti e dell’assessora Corridoni

Ultimi articoli

Scuola

Inizio del nuovo anno scolastico, gli auguri del sindaco Sposetti e dell’assessora Corridoni

Scuola

Prima campanella a Cerveteri, il Sindaco agli studenti: “Vivete la scuola non solo come un dovere, ma come opportunità di crescita, scoperta e sviluppo”

Territorio

Il Comune di Ladispoli non prenderà più in considerazione richieste o trasmissioni di copie di documenti personali contenenti dati “sensibili” inviate tramite semplici e-mail...

Territorio

In arrivo un bando che prevede il finanziamento a fondo perduto per l’acquisto di veicoli a zero emissioni

Territorio

Lavori di manutenzione e nuovi progetti per le scuole di Civitavecchia

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it