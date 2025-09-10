Inizio del nuovo anno scolastico, gli auguri del sindaco Sposetti e dell’assessora Corridoni

Si riceve e si pubblica

Tarquinia (VT), 10 settembre 2025 – Il sindaco Francesco Sposetti e l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni rivolgono un caloroso augurio di buon anno scolastico agli studenti, ai dirigenti, ai docenti e a tutto il personale delle scuole di Tarquinia.

Come da tradizione, nella giornata di apertura i bambini della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi prime della scuola primaria pubblica e paritaria saranno accolti dalle note festose della banda “Giacomo Setaccioli”. Anche quest’anno il Comune ha previsto un piccolo omaggio per i più piccoli della scuola dell’infanzia, per gli studenti delle classi prime della scuola primaria e per quelli delle prime classi della scuola secondaria di primo grado.

Nel corso dell’anno, come già avvenuto in quello precedente, le scuole saranno protagoniste di un ricco calendario di iniziative ed esperienze educative promosse dal Comune in collaborazione con le dirigenze scolastiche, con l’obiettivo di favorire la crescita culturale e civica degli studenti.

L’Amministrazione sta, inoltre, realizzando e completando una serie di interventi di ristrutturazione e manutenzione in diversi plessi, insieme a lavori di miglioramento finalizzati a garantire ambienti più sicuri, funzionali e accoglienti.

“Il ritorno tra i banchi dopo la pausa estiva è sempre un momento carico di emozioni e

aspettative – afferma il sindaco Francesco Sposetti -. La scuola rappresenta il cuore della

nostra comunità e il luogo in cui si formano i cittadini di domani. Agli studenti rivolgo l’augurio di affrontare con entusiasmo questo nuovo percorso, con la consapevolezza che studio e impegno sono gli strumenti migliori per costruire il proprio futuro. L’Amministrazione sarà sempre al loro fianco per garantire spazi adeguati e opportunità di crescita”.

“Il nostro pensiero va soprattutto ai bambini e ai ragazzi che vivono il loro primo giorno di

scuola: un momento unico che merita di essere accolto con gioia e attenzione – dichiara

l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni -. Siamo felici di mantenere la tradizione

dell’accoglienza con la banda “Giacomo Setaccioli” e dell’omaggio simbolico, segni di vicinanza concreta da parte del Comune. Ringrazio i dirigenti scolastici e tutto il personale per la disponibilità e la collaborazione che renderanno possibili tante iniziative dedicate agli studenti”.