MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “LIBERI SULLA CARTA DA VENERDI’ A BORGHETTO SAN CARLO. ORGOGLIOSI DI OSPITARE FIERA EDITORIA INDIPENDENTE”

Si riceve e si pubblica

“Siamo davvero orgogliosi di ospitare a Borghetto San Carlo, a La Giustiniana, “Liberi sulla Carta”, la Fiera dell’editoria indipendente che quest’anno, per la prima volta, arriva a Roma. Dal 12 al 14 settembre, i Casali di Via Cassia 1420 diventeranno la casa di scrittori, editori, attori e lettori per una manifestazione letteraria che unisce presentazioni, spettacoli, laboratori e incontri, tutti a ingresso gratuito.

Il festival, che apre venerdì alle 16.30, fino a domenica sera sarà una staffetta di storie e pensieri tra autori affermati e voci emergenti, per ricordare che i libri sono anche strumenti di libertà e offrire a ciascun lettore un motivo per sentirsi parte di questa esperienza. Ospiti Nicola Lagioia, Valerio Aprea, Cristiano Cavina, Max Collini insieme a Giuliana Sgrena, Anna Foglietta e Maria Grazia Calandrone.

Quando due anni fa abbiamo appreso dell’interruzione dopo tredici edizioni svolte tra Sabina e Rieti della fiera dell’editoria indipendente, ci siamo immediatamente attivati per trovare una nuova casa a “Liberi sulla Carta”, davvero convinti che il nostro territorio potesse ospitare uno dei principali e radicati appuntamenti letterari nazionali. Un’opportunità per dare ancora una volta spazio all’arte e alla cultura nel nostro territorio e proseguire in una delle sfide più impegnative intraprese in questi anni, quella di valorizzare e rilanciare le periferie di Roma nord anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali.

Per questo, siamo davvero felici che gli organizzatori abbiano partecipato al bando di Roma Creativa con la nostra lettera di intenti, e siamo ancora più entusiasti che il festival si possa svolgere nella piazza verde di Borghetto San Carlo a La Giustiniana, luogo simbolo della nostra amministrazione per le tante battaglie portate avanti per l’acquisizione di queste terre pubbliche. Un particolare ringraziamento al direttore artistico, Fabrizio Moscato, per aver creduto, proprio come noi, fino in fondo in questo nuovo progetto e a tutti gli ospiti presenti nelle tre giornate.”