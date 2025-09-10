Bracciano senz’acqua: cittadini esasperati dalle interruzioni continue di Acea Ato2

Si riceve e si pubblica

Bracciano, 9 settembre 2025 — I residenti del Comune di Bracciano stanno affrontando da mesi una situazione insostenibile: interruzioni idriche frequenti, spesso non preannunciate, anche nei giorni festivi, causate da lavori sulla rete idrica gestita da Acea Ato2.

La popolazione denuncia una gestione inefficiente e poco trasparente da parte del gestore, con interventi che si protraggono per giorni e lasciano interi quartieri senz’acqua, compromettendo la vita quotidiana, le attività commerciali e i servizi pubblici.

“Non è accettabile che ogni domenica ci ritroviamo con i rubinetti a secco. Acea Ato2 deve garantire un servizio minimo vitale e comunicare con chiarezza ai cittadini,” dichiara un cittadino Braccianese”.

Secondo i residenti, le interruzioni non sono accompagnate da comunicazioni tempestive né da soluzioni alternative che ci sono ma poco efficienti o non ci sono affatto: come autobotti o punti di distribuzione. Il disagio è aggravato dal fatto che molti interventi sembrano non portare a miglioramenti tangibili, alimentando la frustrazione e la sfiducia verso il gestore.

Il PLI territoriale di Bracciano chiede ad Acea Ato2 risposte concrete e un piano di intervento trasparente e risolutivo.