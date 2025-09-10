battersi contro enel

riceviamo e pubblichiamo:

“Tanto tuonò che alla fine piovve”. Così avevamo detto a febbraio in consiglio comunale

aperto, quando qualcuno giudicò troppo dura la nostra denuncia sul futuro della centrale a

carbone. Oggi i fatti ci danno ragione: avevamo visto giusto.

Sono passati sei mesi e nulla è cambiato, anzi: la situazione è precipitata. Il Governo

pensa di tenere Torrevaldaliga Nord in “riserva fredda” fino al 2038. Una scelta folle, senza

trasparenza e senza prospettiva, che serve solo a mettere sotto scacco un territorio intero

e a tenere in ostaggio i lavoratori.

Chi spiega alle famiglie già strangolate dalla cassa integrazione che dovranno continuare

ad aspettare? Chi guarda negli occhi i lavoratori della Minosse, che hanno garantito per

anni professionalità e competenze al servizio di ENEL e del Paese, e oggi vengono trattati

come scarti di un sistema che non sa programmare?

Questo territorio ha dato per settant’anni. Ha coperto fino al 15% del fabbisogno

energetico nazionale, pagando con inquinamento, sacrifici e salute. Oggi, invece di

riconoscenza, riceviamo promesse vuote, immobilismo e un silenzio che fa paura. Un

silenzio complice di un Governo che non governa e di una Regione incapace, priva di

visione e programmazione.

Tenere la centrale in standby fino al 2038 non è una soluzione, è una condanna: significa

bloccare lo sviluppo, impedire qualsiasi alternativa industriale ed energetica, condannare i

giovani a scappare e le famiglie a vivere nell’incertezza.

Il Partito Democratico di Civitavecchia non ci sta. Non resteremo spettatori della lenta

agonia della nostra città. Ci batteremo con forza, contro ENEL e contro un Governo che

tratta Civitavecchia come un serbatoio da sfruttare e abbandonare. Saremo al fianco dei

lavoratori, dei sindacati, di chi non accetta l’ingiustizia e la rassegnazione.

Chiediamo all’amministrazione comunale e al sindaco di unirsi a questa battaglia con

fermezza, senza esitazioni e senza timori: o si sta con i lavoratori e con la città, o si sta

con chi vuole affossarla.

Civitavecchia non deve morire in silenzio. Questo territorio merita rispetto, merita giustizia,

merita futuro.

Enrico Luciani

Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia