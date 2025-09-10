Anguillara: i consiglieri Stronati, Catarci e Flenghi fanno richiesta di avvio urgente della pulizia delle caditoie stradali

riceviamo e pubblichiamo:
Abbiamo formalmente richiesto al Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) l’attivazione con
urgenza del servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, come previsto dal capitolato di
appalto del servizio di igiene urbana.
Il contratto in essere, infatti, stabilisce in maniera puntuale gli obblighi dell’Appaltatore che:
• è tenuto a mantenere sgombre griglie e caditoie in occasione di pioggia, per garantire il
corretto deflusso delle acque meteoriche;
• deve provvedere alla rimozione dei rifiuti e delle ostruzioni ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità, con particolare attenzione al periodo autunnale;
• il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie deve essere svolto mediante automezzi
regolarmente autorizzati, attrezzati con sistemi di aspirazione e lavaggio in pressione fino a
200 atm, con autobotti di almeno 10 mc di capacità, per un numero minimo di 2.000 caditoie
ogni anno.
In base alle previsioni contrattuali, il Direttore dell’esecuzione del contratto è responsabile di disporre
l’avvio di tali attività, con preavviso di almeno 7 giorni all’Appaltatore.
Abbiamo, quindi, sollecitato l’attivazione immediata di questi interventi, chiedendo contestualmente
che venga fornito un riscontro dettagliato sulle caditoie interessate, così come previsto dal bando e
dal contratto.
Questa iniziativa si rende necessaria ed improcrastinabile per prevenire allagamenti e criticità
idrauliche che potrebbero verificarsi con le piogge autunnali, tutelando la sicurezza pubblica e
riducendo al minimo possibili disagi per i cittadini.
I consiglieri comunali Stronati, Catarci e Flenghi.