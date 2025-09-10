Anguillara: i consiglieri Stronati, Catarci e Flenghi fanno richiesta di avvio urgente della pulizia delle caditoie stradali

riceviamo e pubblichiamo:

Abbiamo formalmente richiesto al Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) l’attivazione con

urgenza del servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, come previsto dal capitolato di

appalto del servizio di igiene urbana.

Il contratto in essere, infatti, stabilisce in maniera puntuale gli obblighi dell’Appaltatore che:

• è tenuto a mantenere sgombre griglie e caditoie in occasione di pioggia, per garantire il

corretto deflusso delle acque meteoriche;

• deve provvedere alla rimozione dei rifiuti e delle ostruzioni ogni qualvolta se ne ravvisi la

necessità, con particolare attenzione al periodo autunnale;

• il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie deve essere svolto mediante automezzi

regolarmente autorizzati, attrezzati con sistemi di aspirazione e lavaggio in pressione fino a

200 atm, con autobotti di almeno 10 mc di capacità, per un numero minimo di 2.000 caditoie

ogni anno.

In base alle previsioni contrattuali, il Direttore dell’esecuzione del contratto è responsabile di disporre

l’avvio di tali attività, con preavviso di almeno 7 giorni all’Appaltatore.

Abbiamo, quindi, sollecitato l’attivazione immediata di questi interventi, chiedendo contestualmente

che venga fornito un riscontro dettagliato sulle caditoie interessate, così come previsto dal bando e

dal contratto.

Questa iniziativa si rende necessaria ed improcrastinabile per prevenire allagamenti e criticità

idrauliche che potrebbero verificarsi con le piogge autunnali, tutelando la sicurezza pubblica e

riducendo al minimo possibili disagi per i cittadini.

I consiglieri comunali Stronati, Catarci e Flenghi.