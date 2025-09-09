QUANDO IL CILE RIMASE A META’ – CORTOMETRAGGIO – AL PALMA DI TREVIGNANO

Si riceve e si pubblica

Giovedì 11 settembre dalle ore 19:00 il Cinema Palma di Trevignano Romano organizza – insieme agli amici di Proyecto Empeño – un evento speciale in memoria del colpo di stato che l’11 settembre 1973 sconvolse il Cile di Salvador Allende. Un evento che unisce arte, cinema e riflessione, perché ricordare il Cile del 1973 significa anche interrogarsi sul nostro presente e sul futuro che vogliamo costruire.

52 anni fa il Cile visse una ferita profonda: il colpo di Stato del 1973 costrinse molti a resistere o a partire.

In quel tempo, l’Italia seppe aprire le proprie porte accogliendo artisti, intellettuali e dissidenti che qui trovarono rifugio e nuove possibilità di espressione.

Oggi, in un mondo ancora segnato da guerre, migrazioni forzate e diritti umani minacciati, quella memoria ci ricorda che la solidarietà non appartiene solo al passato: è un impegno urgente e necessario, qui e ora.

Il programma

Mostra del progetto “𝐀𝐫𝐩𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚” 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐢𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐘𝐚𝐫𝐲𝐞𝐬

Proiezione del cortometraggio Premio Oscar “𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐨𝐬𝐨” (𝐂𝐢𝐥𝐞, 𝟐𝟎𝟏𝟔)

Proiezione del documentario “𝐍𝐨𝐬𝐭𝐚𝐥𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐞” 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐆𝐮𝐳𝐦𝐚𝐧 (𝐂𝐢𝐥𝐞, 𝟐𝟎𝟏𝟎)