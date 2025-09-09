Vicesindaco Sanna partecipa a Anniversario liberazione Porta San Paolo

Si riceve e si pubblica

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, ha preso parte questa mattina alle celebrazioni per l’82° Anniversario della Difesa di Roma, durante le quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato i caduti alla stele commemorativa a Porta San Paolo e ha deposto una corona d’alloro al Monumento alla memoria per gli 87 mila militari caduti durante la guerra di liberazione al Parco della Resistenza.

“Allora come oggi, ricordiamo tutti coloro che sacrificano la propria vita per un principio più alto di democrazia e libertà, per la Resistenza. Tutti noi che amministriamo comunità sappiamo quanto antifascismo, pace e libertà siano le precondizioni per il più basilare vivere democratico e per dare una prospettiva di crescita ai nostri figli. Nella memoria come nell’impegno quotidiano siamo tutti chiamati ad agire con forza e fermezza per creare un argine di umanità contro ogni forma di sopruso e di guerra, attualizzando ogni giorno il messaggio che ci consegna la storia di Porta San Paolo e dei partigiani romani”.