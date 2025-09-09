  Apre la palestra comunale di Anguillara Sabazia: i black lions approdano a Ponton dell’elce

Ponton dell’elce è una zona facente parte del comune di Anguillara che si è molto popolata negli ultimi anni, ma molti lamentano la mancanza di servizi pertanto le persone che vi abitano per fare le loro attività devono muoversi tra Bracciano ed Anguillara. L’apertura della palestra comunale quindi è occasione di ritrovo per giovani e adulti della zona di Ponton dell’elce, come ha detto la presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Concetta Anzalone, “si è voluto investire in questa attività per dare una opportunità alle persone del luogo” .I black lions di cui fanno parte i soci Anzalone ed i soci Dario Falchi ed Emanuela Blanchi, nascono come associazione sportiva di floorball( simil hockey) , una attività molto poco conosciuta che però col passare del tempo ha preso molto piede e sarà presente nelle attività del nuovo centro sportivo assieme a tante altre discipline come la kick boxing, la pre pugilistica ed il karate, lo yoga e la social dance assieme ai balli latinoamericani con il maestro Manuel Brozzolo, è inoltre disponibile una sala pesi e tanti giochi di squadra come il famoso floorball, certamente da provare, il basket e la palla a volo. Insomma la scelta è ampia e ci si potrà sbizzarrire provando anche più discipline oppure scatenandosi con il ballo. l’inaugurazione del centro sportivo sarà il 14 settembre alle ore 18:00 in via delle palme 21 a Ponton dell’elce, non mancate!

Ilaria Morodei