Fitness Suite dona 20 abbonamenti sportivi al Comune di Cerveteri per ragazzi in difficoltà

Si riceve e si pubblica

Per il secondo anno consecutivo, la palestra Fitness Suite compie un gesto di solidarietà concreta: ha donato 20 abbonamenti sportivi gratuiti al Comune di Cerveteri, destinati a giovani provenienti da famiglie seguite dai Servizi Sociali.

L’iniziativa offrirà ai ragazzi l’opportunità di accedere a corsi e attività sportive, promuovendo inclusione, benessere e socializzazione in un ambiente sano e stimolante.

“Un gesto di grande generosità verso la nostra comunità – ha commentato il Sindaco Elena Gubetti – che consente a venti giovani della città di vivere esperienze di crescita positiva grazie allo sport”.

Sulla stessa linea l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini: “Lo sport è uno strumento fondamentale di inclusione. Questa donazione rappresenta un’opportunità concreta per garantire pari diritti e occasioni di crescita ai nostri ragazzi”.

Il Sindaco Gubetti ha infine aggiunto: “Già da alcuni anni, insieme a molte associazioni sportive del territorio e con il prezioso contributo della Consulta dello Sport, guidata dalla presidente Roberta Mariani, abbiamo costruito progetti di vera inclusione, con l’obiettivo di offrire a tutti i nostri giovani la possibilità di praticare sport, indipendentemente dalla loro condizione economica o sociale. Lo sport è una leva straordinaria per far crescere i nostri ragazzi con valori sani, spirito di squadra e fiducia in sé stessi.”