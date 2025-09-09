9 Settembre, 2025
Fitness Suite dona 20 abbonamenti sportivi al Comune di Cerveteri per ragazzi in difficoltà

La consegna degli abbonamenti solidali alla sindaca di cerveteri

Per il secondo anno consecutivo, la palestra Fitness Suite compie un gesto di solidarietà concreta: ha donato 20 abbonamenti sportivi gratuiti al Comune di Cerveteri, destinati a giovani provenienti da famiglie seguite dai Servizi Sociali.

L’iniziativa offrirà ai ragazzi l’opportunità di accedere a corsi e attività sportive, promuovendo inclusione, benessere e socializzazione in un ambiente sano e stimolante.

“Un gesto di grande generosità verso la nostra comunità – ha commentato il Sindaco Elena Gubetti – che consente a venti giovani della città di vivere esperienze di crescita positiva grazie allo sport”.

Sulla stessa linea l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini: “Lo sport è uno strumento fondamentale di inclusione. Questa donazione rappresenta un’opportunità concreta per garantire pari diritti e occasioni di crescita ai nostri ragazzi”.

Il Sindaco Gubetti ha infine aggiunto: “Già da alcuni anni, insieme a molte associazioni sportive del territorio e con il prezioso contributo della Consulta dello Sport, guidata dalla presidente Roberta Mariani, abbiamo costruito progetti di vera inclusione, con l’obiettivo di offrire a tutti i nostri giovani la possibilità di praticare sport, indipendentemente dalla loro condizione economica o sociale. Lo sport è una leva straordinaria per far crescere i nostri ragazzi con valori sani, spirito di squadra e fiducia in sé stessi.”

