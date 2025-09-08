8 Settembre, 2025
QUATTRO VOCI DI DONNE CONTRO IL MASSACRO A GAZA. UN INCONTRO A VETRALLA

Si riceve e si pubblica

Domenica 7 settembre a Cura di Vetralla il responsabile del “Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera” di Viterbo, Peppe Sini, ha tenuto una conversazione sul tema “Quattro voci di donne contro il massacro a Gaza”.
Nel corso dell’incontro sono stati presentati e commentati in particolare quattro recenti libri:
– Roberta De Monticelli, Umanita’ violata. La Palestina e l’inferno della ragione, Laterza, Roma-Bari 2024;
– Anna Foa, Il suicidio di Israele, Laterza, Roma-Bari 2024;
– Rula Jebreal, Genocidio. Quello che rimane di noi nell’era neo-imperiale, Piemme, Milano 2025;
– Cecilia Sala, I figli dell’odio. La radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina, l’umiliazione dell’Iran, Mondadori, Milano 2025.
Insorgano non violentemente tutti i popoli del mondo contro tutte le guerre, contro tutte le stragi, contro tutte le uccisioni.
Ogni essere umano ha diritto alla vita, alla dignita’, alla solidarieta’.
Soccorrere, accogliere, assistere ogni persona bisognosa di aiuto.
Pace, disarmo, smilitarizzazione.
Ogni vittima ha il volto di Abele.
Salvare le vite e’ il primo dovere.
Siamo una sola umana famiglia in un unico mondo vivente.
Solo la nonviolenza puo’ salvare l’umanita’ dalla catastrofe.

