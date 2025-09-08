Nel cuore di Manziana, una consulente finanziaria diversa dagli altri

Nel centro di Manziana, in Via Antonio De Santis 10, ha preso vita un progetto che unisce competenza, empatia e visione sociale. Qui, Iuliana Armean, consulente finanziaria con oltre 25 anni di esperienza, ha aperto uno studio privato con un’identità forte e chiara: mettere le persone al centro del mondo finanziario.

Iuliana lavora direttamente con le persone, offrendo consulenze personalizzate e costruendo relazioni basate sulla fiducia. “Ogni persona ha una storia da vivere,” afferma, “e il mio compito è aiutarla a farlo nel modo più consapevole possibile.” Ha così costruito una carriera sull’ascolto e sulla fiducia intendendo la finanza come strumento di crescita, non di speculazione. Per lei il denaro non deve servire solo a generare altro denaro, ma deve rimanere “vivo”, creando mercato, opportunità e ricchezza condivisa.

In un mondo finanziario dominato da strumenti complessi e da una volatilità costante, Iuliana propone una visione più umana e sostenibile.

Uno degli obiettivi principali di Iuliana è sensibilizzare i giovani al valore del denaro. Per diffondere questa cultura, organizza eventi e incontri intergenerazionali, coinvolgendo anche figure come psicologi, capaci di dialogare con la realtà quotidiana, piuttosto che notai o avvocati distanti dalle dinamiche familiari.

Secondo lei, la mancanza di educazione finanziaria porta spesso a scelte sbagliate, insoddisfazione e, nei casi peggiori, dipendenze o comportamenti illeciti. La conoscenza è l’antidoto alla dipendenza e alla povertà. Il suo lavoro è, quindi, quello di spiegare, accompagnare, suggerire operazioni coerenti e sostenibili. “Fare banca,” dice, “è un processo in continua evoluzione. Serve conoscenza per scegliere.”

In un’epoca in cui la finanza sembra sempre più distante dalle persone, lo studio di Iuliana Armean a Manziana rappresenta una boccata d’aria fresca: un luogo dove il denaro torna ad avere un senso, e dove la consulenza diventa un atto di cura e responsabilità sociale.

Per contatti e informazioni ecco il link: Iuliana Armean, Consulente Finanziario a Manziana

Riccardo Agresti