Gotha Beach, una nuova risorsa per il territorio di Ladispoli

A Torre Flavia, un’area naturale protetta a Ladispoli, sono ormai tre anni che lo stabilimento balneare Gotha Beach ha aperto i battenti.

Tanti i turisti che accorrono numerosi in questo lido perché la zona di Torre Flavia non solo è stata ritenuta una tra le più belle località di mare del litorale laziale, ma nasconde anche un passato di notevole importanza storica.

Eretta nella seconda metà del XVI secolo a difesa del litorale, fu voluta dallo Stato Pontificio per realizzare un forte sistema di sorveglianza lungo la costa. La sua amministrazione fu affidata al feudatario del terreno, il nobile Flavio Orsini. Fu distrutta secondo alcuni dai bombardamenti degli alleati nel 1943, secondo altri a distruggerla sono stati invece i tedeschi per evitare che fosse un punto di riferimento per un eventuale sbarco alleato a Nord di Roma.

Anche la natura è protagonista in questi luoghi: il Monumento naturale Palude di Torre Flavia è una delle ultime aree palustri dell’antica maremma laziale, dove gli stagni retrodunali costituiscono un importante habitat naturale per l’avifauna migratoria.

Tanti dunque i motivi per venire in questi luoghi.

Abbiamo intervistato uno dei proprietari del Gotha, Carmelo Augello, il quale ci ha spiegato come sia nato questo progetto.

L’idea iniziale non era proprio quella di aprire uno stabilimento ma di prendere in affitto il terreno per costruire uno spazio che avesse la funzione di un campeggio e offrire servizi in spiaggia. Successivamente sono stati aggiunti altri servizi: un’area sosta che da qui a Tarquinia è a oggi una delle poche aperte, un ristorante che svolge anche la funzione di bar per la spiaggia, una spiaggia attrezzata che permette di noleggiare ombrelloni e lettini, un ampio parcheggio e una pizzeria. Carmelo ha sottolineato come una quantità così ampia di servizi dia la possibilità a tutti di godere di uno dei migliori lidi della regione.

Abbiamo poi chiesto quali fossero le maggiori difficoltà che chi decide di intraprendere un’attività del genere deve affrontare. Il Gotha è una struttura molto grande che richiede sacrifici e un numero elevato di personale, difficile da reperire soprattutto durante la stagione estiva, perché è aperto tutto l’anno e quindi è molto importante mantenere una solida squadra per essere operativi in ogni periodo dell’anno.

Abbiamo infine domandato a Carmelo perché un turista dovrebbe scegliere il Gotha invece di un altro stabilimento. Ci ha risposto come il Gotha sia una struttura nata per permettere alle famiglie di passare una bella giornata al mare in totale sicurezza e tranquillità. Proprio per questo, il Gotha Beach include anche un centro estivo. Ciò che preme di più a Carmelo, e in generale agli altri proprietari, è che chiunque venga al Gotha riesca ad avere sicurezza e tranquillità senza dover rinunciare al comfort e alle comodità.

Il progetto sembra funzionare, come testimoniano le moltissime recensioni positive. Oltre al paesaggio, ciò che piace è il personale gentile, sempre disponibile ad ogni richiesta del cliente, veloce e poco invadente, un rapporto qualità-prezzo giusto, la freschezza dei prodotti, una struttura pulita e curata, adatta sia per una cena romantica sia per trascorrere del tempo con gli amici.

In un’estate caratterizzata dalla vivace polemica circa la questione delle concessioni e contro i prezzi troppo alti dei servizi offerti dagli stabilimenti, il Gotha Beach, come ci ha detto anche lo stesso Carmelo, risponde con una vasta gamma di servizi i cui costi sono formulati sulla base delle esigenze di mercato. Dunque se si ha voglia di passare una tranquilla giornata al mare senza preoccupazioni, senza spendere troppo e con la sicurezza di rilassarsi, il Gotha Beach è uno dei migliori posti per farlo. Perché non provare dunque?

