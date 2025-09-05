INDENNITA’ DI TURNO E FERIE: COMUNICATO FP CGIL ROMA E LAZIO

“Il tribunale ci dà ragione: l’indennità di turno durante le ferie va riconosciuta”

Lo dichiara in una nota la Funzione Pubblica CGIL Roma e Lazio

“Grazie al grande lavoro dei nostri uffici legali e alla determinazione dei ricorrenti abbiamo

ottenuto un importante risultato per i lavoratori e le lavoratrici della Polizia di Roma

Capitale.

Il Tribunale ha riconosciuto quello che, come Funzione Pubblica CGIL Roma e Lazio,

affermiamo da anni: le lavoratrici e i lavoratoti hanno il diritto di percepire l’indennità di

turno anche durante il periodo di ferie”

“Il giudice, accogliendo la nostra istanza – continua la nota – ha stabilito che le indennità

accessorie di carattere continuativo e stabile non possono essere escluse dal calcolo della

retribuzione in ferie, in linea con i principi sanciti dalla normativa nazionale e con quello

che prescrive la Corte di Giustizia UE. La sentenza non solo riconosce la bontà della

nostra vertenza ma sancisce un principio fondamentale: il diritto alle ferie non deve e non

può tradursi in una perdita economica per le lavoratrici ed i lavoratori, ma deve garantire

una retribuzione piena e proporzionata.”

“Questo risultato non riguarda solo due lavoratori, ma segna un precedente importante per

tutte e tutti. È la conferma che anche nel pubblico impiego è possibile affermare,

attraverso l’azione sindacale, il pieno riconoscimento dei diritti contrattuali e retributivi.

Come FP CGIL Roma e Lazio continueremo a sostenere le nostre iscritte e i nostri iscritti

in questa battaglia, proseguendo nelle azioni a tutela di chi non ha ancora visto

riconosciuto quanto gli spetta”.

Invitiamo – si conclude – tutte le lavoratrici e i lavoratori a contattarci a partecipare alla

nostra campagna vertenziale. Perché, come affermiamo e pratichiamo quotidianamente in

ogni luogo di lavoro, i diritti non sono privilegi, ma si conquistano, si difendono e si