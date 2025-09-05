5 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

INDENNITA’ DI TURNO E FERIE: COMUNICATO FP CGIL ROMA E LAZIO

0
110

Si riceve e si pubblica

“Il tribunale ci dà ragione: l’indennità di turno durante le ferie va riconosciuta”
Lo dichiara in una nota la Funzione Pubblica CGIL Roma e Lazio
“Grazie al grande lavoro dei nostri uffici legali e alla determinazione dei ricorrenti abbiamo
ottenuto un importante risultato per i lavoratori e le lavoratrici della Polizia di Roma
Capitale.
Il Tribunale ha riconosciuto quello che, come Funzione Pubblica CGIL Roma e Lazio,
affermiamo da anni: le lavoratrici e i lavoratoti hanno il diritto di percepire l’indennità di
turno anche durante il periodo di ferie”
“Il giudice, accogliendo la nostra istanza – continua la nota – ha stabilito che le indennità
accessorie di carattere continuativo e stabile non possono essere escluse dal calcolo della
retribuzione in ferie, in linea con i principi sanciti dalla normativa nazionale e con quello
che prescrive la Corte di Giustizia UE. La sentenza non solo riconosce la bontà della
nostra vertenza ma sancisce un principio fondamentale: il diritto alle ferie non deve e non
può tradursi in una perdita economica per le lavoratrici ed i lavoratori, ma deve garantire
una retribuzione piena e proporzionata.”
“Questo risultato non riguarda solo due lavoratori, ma segna un precedente importante per
tutte e tutti. È la conferma che anche nel pubblico impiego è possibile affermare,
attraverso l’azione sindacale, il pieno riconoscimento dei diritti contrattuali e retributivi.
Come FP CGIL Roma e Lazio continueremo a sostenere le nostre iscritte e i nostri iscritti
in questa battaglia, proseguendo nelle azioni a tutela di chi non ha ancora visto
riconosciuto quanto gli spetta”.
Invitiamo – si conclude – tutte le lavoratrici e i lavoratori a contattarci a partecipare alla
nostra campagna vertenziale. Perché, come affermiamo e pratichiamo quotidianamente in
ogni luogo di lavoro, i diritti non sono privilegi, ma si conquistano, si difendono e si
allargano insieme.
Articolo precedente
MUNICIPIO XV, TORQUATI – COZZA – ROLLO: “VIA CASSIA 472, TERMINATI I LAVORI ALLA CITTADELLA DEL SOCIALE. DA LUNEDI’ RIAPERTURA PARCHEGGIO”
Articolo successivo
Eclissi passate e future tra mito, fede e scienza

Ultimi articoli

Eventi

Tarquinia festeggia il successo del Divino Etrusco. Due fine settimana di enogastronomia, arte e cultura che hanno conquistato la città

Cultura

Eclissi passate e future tra mito, fede e scienza

Politica

MUNICIPIO XV, TORQUATI – COZZA – ROLLO: “VIA CASSIA 472, TERMINATI I LAVORI ALLA CITTADELLA DEL SOCIALE. DA LUNEDI’ RIAPERTURA PARCHEGGIO”

Politica

TOMBA DI NERONE, TORQUATI (MUN.XV): “SOLIDARIETA’ A CITTADINANZA E FORZE DELL’ORDINE. I PROBLEMI SI RISOLVONO CON LAVORO E DEDIZIONE E NON CON RECITE”

Internazionale

Il Sindaco Piendibene scrive a Meloni per chiedere il pieno sostegno alla missione umanitaria Global Sumud Flotill

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it