MUNICIPIO XV, TORQUATI – COZZA – ROLLO: “VIA CASSIA 472, TERMINATI I LAVORI ALLA CITTADELLA DEL SOCIALE. DA LUNEDI’ RIAPERTURA PARCHEGGIO”

“Alla Cittadella del Sociale del Municipio XV, in via Cassia 472, sono terminati tutti gli interventi di riqualificazione dell’area esterna. Avviati la scorsa primavera, i lavori hanno riguardato la messa in sicurezza dell’area, con l’istituzione di un cancello elettronico su via Cassia per regolare le entrate e le uscite dal comprensorio e la realizzazione di un nuovo accesso pedonale su via Santa Giovanna Elisabetta con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi hanno riguardato anche la bonifica delle aree verdi, il ripristino degli impianti di illuminazione e di irrigazione, la realizzazione della nuova pavimentazione dell’ingresso carrabile e la bonifica delle aree incolte per la realizzazione di nuovi e ampi parcheggi. Le aree di sosta saranno definitivamente aperte ai dipendenti e al pubblico a partire da lunedì 8 settembre. Proprio questa mattina sono poi state affisse all’esterno dell’ingresso principale le nuove targhe identificative degli stabili e delle attività presenti all’interno della Cittadella.

Il progetto di riqualificazione della Cittadella del Sociale che il Municipio XV ha portato avanti in questi mesi aveva come scopo quello di rendere un luogo pubblico, frequentato ogni giorno dalle dipendenti e dai dipendenti del Municipio XV, e da centinaia di persone, più accogliente, facilmente fruibile e anche e soprattutto più sicuro. Grazie all’Ufficio Tecnico per aver seguito da vicino tutti gli interventi e agli Uffici del Sociale per lo spirito collaborativo dimostrato in questi mesi di lavori.”