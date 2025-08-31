L’ASSOCIAZIONE “RESPIRARE” ESPRIME GRATITUDINE E APPREZZAMENTO PER LA “GIRATA” DEDICATA AD ALFIO PANNEGA NEL CORSO DEL TRASPORTO DELLA MACCHINA DI SANTA ROSA IL 3 SETTEMBRE A VITERBO

Si riceve e si pubblica

CESSINO TUTTE LE GUERRE, SI SALVINO TUTTE LE VITE

L’associazione “Respirare” che come numerose altre associazioni della societa’ civile e del volontariato solidale viterbese partecipa alle commemorazioni di Alfio Pannega nel centenario della nascita del poeta antifascista nonviolento viterbese (Viterbo, 21 settembre 1925 – 30 aprile 2010) esprime il piu’ vivo apprezzamento e la piu’ viva gratitudine per la decisione dei facchini di Santa Rosa di dedicare la “girata” durante il trasporto della Macchina del 3 settembre 2025 anche ad Alfio Pannega.

*

Con questa scelta e questo evento e’ come se l’intero popolo di Viterbo – di cui i facchini sono l’espressione piu’ emblematica e piu’ appassionata – rendesse omaggio ad Alfio Pannega e ne volesse ricordare e condividere l’impegno morale e civile per la pace, i diritti umani, la difesa dell’intero mondo vivente, il bene comune dell’umanita’.

*

Ed e’ di grande significato anche il fatto che il trasporto della Macchina di Santa Rosa di questo 3 settembre 2025 faccia appello all’impegno di ogni persona per la pace nel mondo; ve ne e’ grande necessita’ proprio mentre in tanti luoghi del pianeta si consumano eccidi inenarrabili, proprio mentre sembra che poteri scellerati e impazziti stiano trascinando l’umanita’ verso una guerra mondiale il cui esito potrebbe essere l’apocalisse atomica, l’annichilimento della civilta’, la distruzione dell’intera famiglia umana.

*

Nel ricordo di Alfio Pannnega occorre continuare ad opporsi a tutte le guerre e a tutte le uccisioni.

Valga per ognuna ed ognuno di noi l’impegno dichiarato nella Costituzione della Repubblica italiana: “L’Italia ripudia la guerra”.

Come ha ripetutamente affermato in queste settimane papa Leone XIV occorre adoperarsi tutte e tutti per costruire la pace disarmata e disarmante.

Ogni vittima ha il volto di Abele.

Salvare le vite e’ il primo dovere.

Grazie di cuore ai facchini di Santa Rosa per il loro ricordo del nostro indimenticabile amico e per il loro impegno per la pace, impegno che e’ anche il nostro, come di ogni istituzione democratica, di ogni associazione intesa al bene comune e di ogni persona senziente e pensante.

L’associazione “Respirare” di Viterbo