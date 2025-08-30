31 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Musica e storie per la ricerca oncologica.

0
160

Si è svolta il 28 Agosto, nella bellissima cornice di Piazza V. Emanuele III di Trevignano Romano, l’iniziativa a favore delle donne che hanno avuto e sconfitto la malattia tumorale.

Grande solidarietà da parte degli Organizzatori con il Comune di Trevignano Romano, Gianfranco Venturi, Generazione Musica, FA.RO’, BCC Provincia di Roma e tutte le Associazioni che da anni si prodigano a supporto di chi soffre.

La Sindaca Claudia Maciucchi e il Vice Sindaco Luca Galloni, hanno ricordato l’ottimo lavoro, ringraziando gli Organizzatori e i presenti per la grande partecipazione. Molto lavoro resta da fare, noi ci siamo.

La serata è stata allietata dalla bella musica e canzoni e con la bella passerella di abiti di Ganfranco Venturi, per le donne affetti da problemi che hanno sfilato e intrattenuto il pubblico con le loro storie e racconti. Quella che poteva sembrare una serata spensierata è diventata un vero e proprio viaggio emotivo. ma perché la potenza delle storie hanno profondamente colpito le vite delle persone, i loro sacrifici, le loro vittorie e sconfitte erano diventate parte di tutti.  “È stata un’esperienza intensa e appagante, ma anche riflessiva. Sentivamo che quelle storie ci avevano catturato l’anima e la cosa più giusta era lasciarle lì, così come erano venute fuori, senza cambiarle”.

L’agone nuovo, presente all’inziativa, ringrazia gli Organizzatori e conferma il suo impegno incessante nel Comprensorio Sabatino e non solo sui temi Sociali, Sanitarie e sull’efficienza delle strutture socio-sanitarie per chi soffre.

Govanni Furgiuele

 

La galleria dell’evento:

Articolo precedente
IL SIAC EUROPA LANCIA IL “PROGETTO CIRCO ETICO”: UNA VISIONE INNOVATIVA DEL CIRCO NEL RISPETTO DI TRADIZIONE E BENESSERE ANIMALE

Ultimi articoli

Società

IL SIAC EUROPA LANCIA IL “PROGETTO CIRCO ETICO”: UNA VISIONE INNOVATIVA DEL CIRCO NEL RISPETTO DI TRADIZIONE E BENESSERE ANIMALE

Cultura

Presentato a Vejano il libro “Inversi pensieri”

Territorio

INCIDENTI; D’AMATO: SABATO DI SANGUE SULLE STRADE DI ROMA E DEL LAZIO CON MORTI E FERITI

Scuola

ALLA SCUOLA MEDIA DI CANALE ARRIVANO GLI ARMADIETTI PER LA “DADA” CON IL CONTRIBUTO DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI 1984

Politica

Un nuovo incarico per la Dottoressa Tiziana Pepe Esposito

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it