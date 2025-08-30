Musica e storie per la ricerca oncologica.

Si è svolta il 28 Agosto, nella bellissima cornice di Piazza V. Emanuele III di Trevignano Romano, l’iniziativa a favore delle donne che hanno avuto e sconfitto la malattia tumorale.

Grande solidarietà da parte degli Organizzatori con il Comune di Trevignano Romano, Gianfranco Venturi, Generazione Musica, FA.RO’, BCC Provincia di Roma e tutte le Associazioni che da anni si prodigano a supporto di chi soffre.

La Sindaca Claudia Maciucchi e il Vice Sindaco Luca Galloni, hanno ricordato l’ottimo lavoro, ringraziando gli Organizzatori e i presenti per la grande partecipazione. Molto lavoro resta da fare, noi ci siamo.

La serata è stata allietata dalla bella musica e canzoni e con la bella passerella di abiti di Ganfranco Venturi, per le donne affetti da problemi che hanno sfilato e intrattenuto il pubblico con le loro storie e racconti. Quella che poteva sembrare una serata spensierata è diventata un vero e proprio viaggio emotivo. ma perché la potenza delle storie hanno profondamente colpito le vite delle persone, i loro sacrifici, le loro vittorie e sconfitte erano diventate parte di tutti. “È stata un’esperienza intensa e appagante, ma anche riflessiva. Sentivamo che quelle storie ci avevano catturato l’anima e la cosa più giusta era lasciarle lì, così come erano venute fuori, senza cambiarle”.

L’agone nuovo, presente all’inziativa, ringrazia gli Organizzatori e conferma il suo impegno incessante nel Comprensorio Sabatino e non solo sui temi Sociali, Sanitarie e sull’efficienza delle strutture socio-sanitarie per chi soffre.

Govanni Furgiuele

La galleria dell’evento: