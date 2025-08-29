29 Agosto, 2025
Cordoglio per la scomparsa di Claudio La Camera

il Sindaco Marco Piendibene, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Claudio La Camera, più volte consigliere comunale e dirigente politico di lungo corso.
“La notizia della morte di Claudio La Camera ci addolora profondamente. Con lui Civitavecchia perde un uomo che ha dedicato con passione e impegno una parte significativa della sua vita al servizio della comunità. In questo momento di dolore mi stringo con affetto ai suoi familiari, ai suoi cari e a quanti ne hanno condiviso il percorso umano e politico.”
