A MAGICLAND L’OPEN DAY PER LA PRESENTAZIONE DEGLI SCHOOL DAYS 2026

Si riceve e si pubblica

Un appuntamento per pianificare il nuovo anno scolastico, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate.

L’evento è dedicato a Sindaci, Vicesindaci, Assessori all’Istruzione, Dirigenti Scolastici, Vicepresidi e Docenti.

 Si terrà l’8 settembre 2025 a MagicLand l’Open Day di presentazione degli School Days 2026, l’iniziativa educativa che ha già coinvolto migliaia di studenti da tutta Italia e che tornerà il 13 e 14 maggio 2026 con una nuova edizione pronta a lasciare il segno, ricca di contenuti inediti, attività coinvolgenti e tante novità tutte da scoprire.

 L’appuntamento dell’8 settembre, riservato a Sindaci, Vicesindaci, Assessori all’Istruzione, Dirigenti Scolastici, Vicepresidi e Docenti, sarà un’occasione unica per scoprire in anteprima tutti i progetti e le novità degli School Days 2026, da inserire fin da subito nella programmazione del nuovo anno scolastico.

 Nati per unire formazione e divertimento, gli School Days 2026 rappresentano un’esperienza didattica unica nel suo genere, capace di trasformare il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia nella più grande “Scuola senza Pareti” del Paese.

La forza del progetto risiede in un approccio innovativo e coinvolgente: imparare facendo, grazie a laboratori interattivi, esperienze immersive e – in alcuni casi – percorsi didattici legati direttamente alle attrazioni del parco, per favorire un apprendimento attivo e memorabile.

Oltre ai progetti didattici riservati esclusivamente alle scuole e prenotabili in anticipo, l’edizione 2026 offrirà anche una straordinaria esposizione di mezzi e unità operative delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, con dimostrazioni dal vivo, spazi interattivi e momenti di confronto diretto con studenti e docenti.

Completano il programma una ricca proposta di laboratori e attività educative su tematiche centrali per le nuove generazioni: Legalità, Sicurezza stradale, Ambiente, Cittadinanza attiva, Bullismo e cyberbullismo, Inclusione e rispetto.

 Un format dinamico e in continua evoluzione, pensato per offrire alle scuole un’occasione concreta per arricchire il proprio piano formativo in modo esperienziale, coinvolgente e fuori dagli schemi.

Confermato il sodalizio tra MagicLand e le Forze dell’Ordine. Anche per l’edizione 2026 degli School Days saranno presenti Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Polizia Locale, protagoniste di attività formative ed esperienziali pensate per coinvolgere studenti di ogni età.

A queste importanti presenze si aggiunge, tra le novità dell’edizione 2026, la partecipazione delle Forze Armate, con l’Esercito Italiano e l’Aeronautica Militare, che contribuiranno a rendere ancora più ricco e significativo il programma della manifestazione.

 Milena Pagani, ideatrice e coordinatrice del progetto, dichiara:
“L’Open Day rappresenta molto più di una semplice presentazione: è un momento autentico di incontro, ispirazione e visione condivisa. Offriamo a Istituzioni Territoriali e Rappresentanti del Mondo Scolastico l’opportunità di toccare con mano un progetto che unisce formazione attiva, valori civici profondi e un coinvolgimento emotivo raro, potente.

È in giornate come questa che nasce davvero la scuola del futuro: una scuola viva, aperta, che lascia il segno nel cuore e nella mente di chi la vive.”

 Per partecipare all’Open Day dell’8 settembre è necessario registrarsi entro il 3 settembre inviando una mail a scuola@magicland.it

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale https://magicland.it/it/landing/schoolday

 In allegato inviamo il comunicato stampa e alcune immagini degli School Days della scorsa edizione (maggio e giugno 2025).

 Per informazioni:

Silvia Ceriotti               335 7799 816          silvia.ceriotti@meridiancommunications.it

Ilaria Malgrati              339 2143042           ilaria.malgrati@meridiancommunications.it

Viviana Bandieramonte 329 4776937            viviana.bandieramonte@meridiancommunications.it

