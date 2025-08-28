III Convegno USPT “Tra Corpo, Mente, Spirito”

Si riceve e si pubblica

Siamo quasi pronti al nostro convegno biennale .

TRA CORPO, MENTE E SPIRITO,

verso un approccio Integrato, affinché possiamo iniziare ad avere una visione d’insieme avvalendoci della scienza e della conoscenza, integrando sapere antico e esperienze che ci permettono di andare oltre al tecnicismo per portare un dialogo circolare di cui tutti siamo cooprotagonisti.

Dalla malattia alla guarigione e in tutte le diverse sfumature che accompagnano un esperienza oncologica, questo convegno toccherà i temi legati all’integrazione in tutte le sue diverse sfaccettature, tra corpo e spirito, tra pubblico e privato-sociale, tra Istituzione e Associazionismo .

La bella notizia è che anche quest’anno abbiamo il privilegio di poter raccontare e condividere i progetti partiti 4 anni fa che sono andati avanti e quelli nuovi che si sono attivati in questi 2 anni, grazie a quella famosa magia della rete con cui abbiamo esordito nel nostro primo convegno nel 2021.

Promessa mantenuta, ed è solo l’inizio