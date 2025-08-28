riceviamo e condividiamo:

Viterbo, 27-08-2025

Per la presentazione delle domande è possibile contattare l’Associazione al numero 0761/2291

Lupidi, Cna: “Dalla Regione 11 milioni per le imprese che assumono e per il rientro dei cervelli in fuga dal Lazio Obiettivo: far rientrare nel Lazio i cervelli in fuga in altre regioni e

favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani e adulti. “E’ il bando ‘Acchiappa talenti’, appena pubblicato dalla Regione Lazio, che sul tema investe 11 milioni di euro.

E la Cna di Viterbo e Civitavecchia, come sempre, è pronta a supportare le imprese nella

predisposizione delle domande”. A darne notizia è il segretario Attilio Lupidi.

Ecco cosa prevede il bando. Si tratta di incentivi alle aziende di industria e servizi, che si articolano in tre linee e sono finalizzati ad ad assunzioni con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per almeno un anno.

Linea “Giovani”: l’incentivo è di 16mila euro per l’assunzione con contratto full time subordinato a tempo indeterminato di under 35 disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati nel Lazio.

Altri requisiti: aver conseguito almeno una laurea triennale o un diploma tecnico superiore.

Linea “Rientro nel Lazio”:

incentivo di 20.000 euro per l’assunzione di disoccupati o inoccupati con contratto full time di lavoro

subordinato a tempo indeterminato, attualmente residenti o domiciliati fuori dal Lazio.

Devono aver conseguito, in un ateneo o istituto tecnologico superiore del Lazio almeno un diploma di laurea triennale o di tecnico superiore.

Linea “Alte professionalità”: in questo caso l’incentivo è di 24mila euro, finalizzato all’assunzione con contratto full time di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento di quadro o dirigente, di disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati nel Lazio, con una laurea specialistica o titolo superiore, ovvero che abbiano

Sede legale VITERBO – 01100 – Via I Maggio, 3 – Tel. 0761.2291

CF 90105910567

segreteria@cnavt-civ.it – PEC pec.cnaviterbo@cert.cna.it

www.cnaviterbocivitavecchia.it

conseguito il titolo di laurea specialistica in un Ateneo del Lazio e siano attualmente residenti o domiciliati fuori dal Lazio.

“In caso di assunzione di donne l’incentivo sarà maggiorato di 2mila euro. Per la presentazione delle domande – conclude Lupidi – i termini si apriranno il prossimo 1° ottobre, in modalità a sportello, e scadranno il 1° aprile 2026. Invitiamo le imprese interessate a contattare la Cna di Viterbo e Civitavecchia al numero 0761/2291”.