Civitavecchia applaude i giovani talenti della Sweet Faces Hip Hop School in scena a Italia’s Got Talent

 La città di Civitavecchia celebra con orgoglio la partecipazione dei ragazzi della Sweet Faces Hip Hop School alla nuova edizione di Italia’s Got Talent, il celebre programma televisivo che valorizza il talento artistico e creativo di giovani da tutta Italia.
La puntata che li vedrà protagonisti andrà in onda giovedì 5 settembre e rappresenterà un’occasione per la nostra comunità: i giovani civitavecchiesi avranno infatti l’opportunità di mostrare il proprio talento e il frutto di un impegno costante davanti a un pubblico nazionale.
“È una bella notizia per tutta la città” – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene – “I nostri ragazzi della Sweet Faces Hip Hop School ci ricordano che passione, dedizione ed entusiasmo possono aprire orizzonti straordinari. Sarà un piacere seguirli e sostenerli, certi che sapranno rappresentare al meglio la creatività e l’energia della nostra comunità”.
Il Comune di Civitavecchia sosterrà con entusiasmo questa esperienza, invitando tutti i cittadini a condividere l’orgoglio e la gioia di vedere i giovani concittadini portare in alto il nome della città in una ribalta nazionale di così grande prestigio.

 

