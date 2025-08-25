26 Agosto, 2025
VIOLENZA A TOR TRE TESTE; D’AMATO: EPISODIO ESECRABILE. ORA PIÙ SICUREZZA NEI PARCHI

Si riceve e si pubblica

“La violenza subita da una donna a Tor Tre Teste è un fatto gravissimo. Alla vittima e alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà auspicando che venga individuato presto il responsabile del gravissimo episodio che pone nuovamente il tema della sicurezza nei parchi cittadini. Chiediamo all’amministrazione capitolina che sia rapidamente dato seguito alla mozione approvata all’unanimità in Campidoglio e proposta dai consiglieri comunali di Azione, per attivare un nucleo speciale di sicurezza urbana nei parchi e potenziare la videosorveglianza e l’illuminazione.

Nell’ultimo assestamento del bilancio regionale sono state destinate le risorse a Roma per potenziare la videosorveglianza nei parchi. Servono ora atti concreti e immediati. Le donne devono poter camminare liberamente per gli spazi cittadini senza la paura di dover essere aggredite come accaduto a Tor Tre Teste. Da settembre, con il progetto Roma Parchi Sicuri, avvieremo una serie di iniziative in tutti i principali parchi della città, a partire proprio da quelli più esposti e isolati, per promuovere azioni concrete per restituire ai cittadini aree verdi sicure e vivibili”.  Lo ha dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

